Turkcell ve TEKNOFEST'in “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”nda final heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Turkcell ve TEKNOFEST'in “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”nda final heyecanı yaşandı

Turkcell ve TEKNOFEST\'in “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”nda final heyecanı yaşandı
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TEKNOFEST kapsamında Turkcell tarafından düzenlenen “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”nın final etabı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapıldı. T3 Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen yarışmaya, 11 ülke ve 150’yi aşkın üniversiteden toplam 745 takım başvurdu. 20 ekip finale kalmaya hak kazandı.

Final etabında gençlerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “5G ve yapay zekâ teknolojileri, her alanı olduğu gibi ulaşım sistemlerini de dönüştürüyor. Bu dönüşümde gençlerin yenilikçi fikirleri kritik rol oynayacak. ‘5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması’ gençlerimizin teknoloji üretme potansiyelini ortaya koyan çok kıymetli bir organizasyon. Turkcell olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini, Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST 2026’da alacak.

Turkcell’in TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlediği “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”nın final etabı, 8-9 Ağustos’ta İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Turgut Özal Kongre Merkezi’nde tamamlandı. T3 Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen yarışmaya Türkiye, Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere, 11 ülke ve 150’yi aşkın üniversiteden toplam 745 takım başvurdu. Lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine yönelik yarışmada, ön elemeleri başarıyla geçen 163 takım arasından en yüksek puan alan 20 takım finale kaldı. Finalistler, yerli otomobilimiz Togg ile gerçekleştirilen sürüş testlerinde çözümlerini sahaya taşıdı. Ekipler, 5G ve yapay zekâdan yararlanarak, trafiği tehlikeye atabilecek nesneleri ve sürücü hatalarını tespit etmek için kıyasıya yarıştı.

“Gençlerin geliştirdiği her proje, Millî Teknoloji Hamlesi’ne somut bir katkı”

Final etabında gençlerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, teknolojinin gerçek ihtiyaçlara cevap verdiğinde değer kazandığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Turkcell olarak 32 yıldır gençlerimizin hayallerini ve hedeflerini destekliyoruz. 5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması da bu vizyonun yansıması. Aynı zamanda gençlerimizin teknoloji üretme potansiyelini ortaya koyan çok kıymetli bir organizasyon. 1 Nisan’da Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturduk. Artık 5G veriyi hızla taşıyor. Yapay zekâ bu veriyi anlamlandırıyor. İnsan aklı ise teknolojiye yön veriyor. Finalist gençlerimiz bu olanakları daha güvenli yollar için bir araya getirdi. Ortaya koydukları her proje, aynı zamanda Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi’ne somut bir katkı sunuyor. Akıllı yol güvenliği sistemlerini yerli teknolojilerle geliştirmek, Türkiye'nin dijital geleceği açısından da stratejik öneme sahip. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, finale kalan ve dereceye giren ekipleri yürekten kutluyorum. Teknolojiyi üreten bir Türkiye hedefi doğrultusunda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

5G ile yapay zekâ yetkinliklerini, akıllı yol güvenliği için buluşturdular

Katılımcılar, 5G ve yapay zekâyı yol güvenliğini artıracak çözümlerde buluşturdu. Geliştirilen sistemler, verileri gerçek zamanlı analiz ederken şebeke kaynaklarını ihtiyaca göre yönetti. GSMA Open Gateway standartları kapsamındaki ‘Numara Doğrulama’ hizmeti, kullanıcıların kimliğini şifre veya SMS koduna gerek kalmadan teyit ederek kolay bir giriş deneyimi sundu. Talep Üzerine Kalite teknolojisi ise kritik anlarda düşük gecikmeli, yüksek kaliteli bağlantı sağladı. Böylece ekipler, 5G’nin esnek ve programlanabilir yapısından etkin biçimde yararlandı.

Üç ayrı kategoride prestij ödülleri sahiplerini buldu

Final etabında “En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü”, “En İyi Sunum Ödülü” ve “Turkcell Özel Ödülü” olmak üzere üç kategoride prestij ödülleri sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi’nden Polaris takımı “En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü”nün, aynı üniversiteden Eureka takımı ise “En İyi Sunum Ödülü”nün sahibi oldu. “Turkcell Özel Ödülü” ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Mimik takımına verildi. Yarışmada ilk üçe giren takımlarsa 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST 2026’da açıklanacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknofest, Turkcell, Son Dakika

Son Dakika Turkcell Turkcell ve TEKNOFEST'in “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”nda final heyecanı yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell ve TEKNOFEST'in “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”nda final heyecanı yaşandı - Son Dakika
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