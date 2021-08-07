Turkcell Yıldızlı Geceler'de Funda Arar Rüzgarı

Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar İstanbul 'un son yıllarda açılan en özel performans mekanı Turkcell Vadi Açıkhava'nın muhteşem sahnesinde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arar, "Hem heyecanlı hem de buruğuz. Kötü günlerden geçiyoruz, üzgünüz. Pandemi ve yangınlarla mücadele ediyoruz. Gözümüz ve kulağımız yangın bölgelerinde. Sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de birleştirici olmak ve insanlara moral vermek için buradayız. Biraz karmaşık duygular yaşıyorum" dedi. Songül Sarpbaş imzalı saks mavisi elbisesiyle sahne alan Arar, konserin ikinci yarısında payet işlemeli elbisesiyle göz kamaştırdı. Başarılı sanatçı sevilen şarkıları ve şıklığıyla izleyenlere güzel bir yaz akşamı yaşattı.

Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında düzenlenen Funda Arar konseri öncesi de anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Ünlü sanatçı Turkcell'in Dijital Bahar Projesi ile huzur evlerinden teknolojinin desteği ile dijital dünya ile buluşan büyüklerle bir araya geldi. Funda Arar ve Dijital Bahar teknoloji odalarının bulunduğu Ankara 'daki ve İstanbul'daki huzur evi sakinleri Turkcell'e tahsisli 4.5G frekanslarından sunulan 5G teknolojisiyle BiP Meet üzerinden keyifli bir çevrimiçi sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sırasında huzurevi sakinlerinden gelen şarkı talebini geri çevirmeyen Arar, onlarla birlikte 'İkinci Bahar' şarkısını söyledi.

Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava'da Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi iki hafta boyunca devam edecek. İyi ve kaliteli müzik dinlemeyi özleyenler için yarın Haluk Levent ile devam ederken, konser serisi 11 Ağustos tarihinde Ebru Yaşar ile son bulacak.

Konserlerde COVID-19 önlemleri dikkate alınıyor. ' Türkiye 'nin En Yeni, En Genç Açıkhava Sahnesi' Turkcell Vadi Açıkhava'da, pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserlerde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. İzleyicilerin de mesafe kurallarına uyması zorunluluğu bulunuyor. Aynı zamanda HES kodu ile giriş izni verileceği izleyicilerin konser süresince maske mecburiyeti de bulunuyor

Editöre Not:

2021 Mart ayında tanıtımı yapılan "Dijital Bahar" projesi ile; huzurevi sakinleri "Dijital Bahar" teknoloji odalarında bulunan tabletler üzerinden sevdikleri ile görüntülü görüşebiliyor, e-devlet girişlerini yapabiliyor ve istedikleri dijital oyunları oynayabiliyorlar. Alandaki cihazlar Dijital Bahar teknoloji alanı içindeki yüksek hızlı fiber internete doğrudan bağlı.

• Teknoloji alanının içerisinde bulunan kabinimizden huzurevi sakinleri BiP üzerinden aileleri ve sevdikleri ile özel görüntülü görüşme yapabiliyorlar.

• Geniş TV ekranına kurulu TV+ ile film, dizi ve TV içeriklerini rahatlıkla izleyebiliyorlar.

• fizy köşesinde eskimeyen şarkıları ve güncel tüm şarkıları bluetooth hoparlör üzerinden dinleyebiliyorlar.

• Ayrıca Huzurevi sakinleri göremedikleri ya da tekrar görmek istedikleri mekanları VR ile deneyimleyebiliyorlar.