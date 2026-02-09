Türkeli\'de Heyelan: Yol Kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Bir süredir etkili olan yağmurun ardından ilçeye bağlı Yusuflu köyü Emrelli Mahallesi yolunda toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
