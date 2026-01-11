Türkeli\'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Sinop' un Türkeli ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
S.M. idaresindeki 57 HC 613 plakalı otomobil ile E.F. idaresindeki 37 ADS 043 plakalı otomobil Yalı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışma sonucu sürücülerden S.M. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
