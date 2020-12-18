Türker İnanoğlu'nun anılarıyla hazırlanan "En Güzel Köy: Kanlıca" kitabı okurlarla buluştu - Son Dakika

Boğaziçi'nin köklü semti, doğal ve tarihi güzellikleriyle yıllar boyu ilgi odağı olan Kanlıca'nın yakın dönem sosyal-kültürel hayatını sinemanın yaşayan çınarı Türker İnanoğlu'nun gözünden anlatan "En Güzel Köy: Kanlıca" kitabı okurlarla buluştu.

Türk Sineması'nın duayen yapımcısı, yönetmen ve iş adamı Türker İnanoğlu'nun renkli hatıralarından oluşan kitap, semtin yakın dönem sosyal, kültürel hayatı ile gündelik yaşantısından manzaraları okuyucuların beğenisine sunuyor.

İnanoğlu, eserde, Safranbolu'dan 1936 yılında henüz 15 günlükken ailesiyle çıkıp geldiği ve 84 yıldan bu yana ikamet ettiği Kanlıca'ya sevgisini, çocukluk, gençlik yılları ve yetişkinlik dönemine dair hatıralarını samimi bir üslupla anlatıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından kültür yayınları arasından hazırlanan kitap, ilçeye değer katan kültür-sanat adamlarının hafızalarını ve tanıklıklarını kayıt altına almak ve gelecek nesillere rehberlik etmek amacıyla "Beykoz Kitaplığı" Hatıra Serisi"nden yayınlandı.

Boğaziçi kültürünün yakın dönem tanıklarından olan Türker İnanoğlu, kitabın ilk bölümünde yer alan "Beykoz" başlığında ilçenin simge yapılarını, "Beykozlu Ünlüler" ve "Efsane Topçular" başlıklarında ise ilçe tarihinde iz bırakan şahsiyetleri tanıtıyor.

Çocukluğundan bu yana Beykoz'un önemli sakinleriyle dostluklar geliştiren, çeşitli alanlarda başarı kazanmış isimleriyle paylaşımlarda bulunan İnanoğlu, kitabın ikinci bölümünde de Kanlıca'da hayatı şekillendiren yalıların tarihçelerini, sahiplerini, komşuluk ilişkilerini, semtte yaşanan ve ülkede yankı bulan olayları aktarıyor.

Kitap, ayrıca bu özelliğiyle Boğaziçi tarihi ve yalıları üzerine çalışacak araştırmacılara da bir kaynaklık teşkil ediyor.