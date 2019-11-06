Son Dakika Haberleri: Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı
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Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı

6 saat önce

TURKİSH Airlines Open kapsamında düzenlenen bir profesyonel, üç amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği Pro-Am Turnuvası başladı.

Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı, System.String[]

TURKİSH Airlines Open kapsamında düzenlenen bir profesyonel, üç amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği Pro-Am Turnuvası başladı.

Avrupa Turu Rolex Serisi kapsamında bu yıl yedinci kez düzenlenecek Turkish Airlines Open öncesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde organize edilen Turkish Airlines Pro-Am Turnuvası başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde 26'sı profesyonel, 104 golfçünün mücadele ettiği bir günlük turnuvaya, profesyonel golfçülerden geçen yılın şampiyonu Justin Rose ile Haotong Li, Shane Lowry, George Coetzee, Danny Willet, Padraig Harrington, Bernd Wiesberger gibi isimler katıldı. Turnuvada TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Cahit Şahin, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Ali Nuri Türker, Sabri Yiğit de mücadele ediyor.

BÜYÜK TURNUVA YARIN BAŞLIYOR

Bu yıl 7'ncis gerçekleştirilecek olan toplam 7 milyon Euro para ödüllü Türkish Airlines Open Golf Turnuvası yarın start alacak.


Türkiye, Avrupa, Rolex, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:07 Kaynak: DHA
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