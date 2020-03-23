Turkish Cargo'dan, Linz'e direkt uçuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkish Cargo'dan, Linz'e direkt uçuş - Son Dakika

Turkish Cargo'dan, Linz'e direkt uçuş

6 saat önce

Turkish Cargo, Avusturya'nın Linz şehrine direkt sefer başlattı.

Turkish Cargo'dan, Linz'e direkt uçuş, System.String[]

Turkish Cargo, Avusturya'nın Linz şehrine direkt sefer başlattı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Global hava kargo taşıyıcıları arasında, dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla direkt olarak uçuş gerçekleştirdiği destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raising the Bar misyonuyla hizmet kalitesini yükselten ve sürdürülebilir bir başarı sağlayan Turkish Cargo'nun 90. direkt kargo destinasyonu; lojistik ve ticaret işletmeleri açısından cazip bir lokasyonda yer alan Linz oldu."

Kargo uçaklarıyla direkt olarak uçuş gerçekleştirdiği 90. destinasyonuna ulaşan Turkish Cargo'nun, Avusturya'nın önemli bir sanayi kenti konumunda yer alan Linz'e tarifeli kargo seferi düzenleyen tek hava kargo markası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Turkish Cargo'nun Airbus 330 ve B777F uçaklarıyla, Perşembe ve Pazar olmak üzere, haftada 2 gün gerçekleştireceği Linz seferlerinin ilkinin 2 Nisan tarihinde, İstanbul Havalimanı - Billund Havalimanı - Linz Havalimanı hattında icra edilmesi planlanmaktadır." denildi.

Türk Hava Yolları, Avusturya, Linz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi         
23:00
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi         
21:48
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu         
21:21
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi         
20:12
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı         
19:52
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:02:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkish Cargo'dan, Linz'e direkt uçuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]