Turkish Cargo'dan yüzde 67'lik büyüme - Son Dakika

Turkish Cargo'dan yüzde 67'lik büyüme

TURKİSH Cargo, 2020 yılı ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere özel kargo taşımacılığında yüzde 67 oranında büyüme gerçekleştirdi.

Turkish Cargo'dan yüzde 67'lik büyüme, System.String[]

TURKİSH Cargo, 2020 yılı ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere özel kargo taşımacılığında yüzde 67 oranında büyüme gerçekleştirdi.

KÜRESEL PAZAR PAYI ARTTI

Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkelerin sınırlarını uzun bir süre kapattığı ve uçuş yoğunluğunun azaldığı 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Turkish Cargo büyüme ivmesini yakaladı. Bu dönemde ilaç, dünyada  hava kargo taşımacılığın yüzde 28'lik küçülme oranı yaşarken, Turkish Cargo işe ilaç ve medikal ürünleri dünyanın dört bir yanında taşıyarak yüzde 67'lik bir büyüme oranını yakaladı. World Air Cargo Data istatistiklerine göre şirket, yılın ilk yarısında sergilediği performansla özel kargo taşımalarında yüzde 67 oranında büyürken küresel pazar payını da yüzde 3,9'dan yüzde 5,4'e çıkardı.

HAZİRAN AYINDA  1100'DEN FAZLA SEFER

Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda "CEIV Pharma" sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat - 31 Ağustos tarihleri arası 30 bin tona ilaç ve 10 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla bin 100'den fazla sefer düzenledi.

ZİNCİRLERİ KIRMAYI ÜLKEMİZDEN ÖĞRENDİK

Resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Basın Müşaviri Yahya Üstün,"Yılın ilk 6 ayında hava kargo sektörü yüzde 28,5 oranında daralırken Turkish Cargo markamız yüzde 67 oranında büyüdü. En zorlu şartlarda dahi en iyisini  yapmayı, zincirleri kırmayı güçlü ülkemizden öğrendik" dedi.


Turkish Cargo, Koronavirüs, Pazar, İlaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkish Cargo'dan yüzde 67'lik büyüme - Son Dakika

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