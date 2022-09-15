Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor - Son Dakika
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Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor

15.09.2022 10:14
Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor

Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 500 binden fazla çiçeği İngiltere'ye ulaştıracak.

Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 500 binden fazla çiçeği İngiltere'ye ulaştıracak.

??????? Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından yas ve cenaze töreninde kullanılmak üzere çiçek taleplerinde yüzde 90 artış oldu.

Cenaze için Antalya ve Isparta'dan İngiltere'ye 500 bin daldan fazla çiçeğin sevkiyatı başladı. Bölgedeki çiçek firmaları, karayolu yerine daha hızlı olan hava kargoyu tercih ederken, İngiltere ihracatta ilk sıraya aldı. Öncelik gerektiren bu taşımalara önem veren Turkish Cargo, hafta başından bu yana yaklaşık 4 ton çiçeği Londra'ya ulaştırdı.

Özel kargo taşımacılığında 30 yıldan fazla deneyime sahip THY'nin başarılı markası Turkish Cargo, özenle paketlenmiş 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere'ye ulaştıracak. Küresel taşıyıcı, yas süreci boyunca 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçeği ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde Londra'ya taşıyacak.

YORUMLAR
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2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi 2. Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri akın edecek! Sadece 3 ülke davet edilmedi Londra'da halk, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin geleceği Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti (2) Londra'da halk, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin geleceği Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor - Son Dakika

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