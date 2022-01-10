Türkiye 2021'de 46 milyon dolarlık çilek ihraç etti - Son Dakika

Türkiye, 43 ülkeye ihraç ettiği çilekten 2021'de 46 milyon 118 bin dolar döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, 2020'de 25 bin 600 ton çilek satışından 25 milyon dolarlık gelir elde edilmişti.

Çilekte miktar bazında 2021 yılında ihracatını bir önceki yıla oranla yüzde 66 artışla 42 bin 500 tona çıkartan Türkiye, gelirini ise geçen yıla kıyasla yüzde 84'lük artışla 46 milyon 118 bin dolara yükseltti.

Rusya, 27 milyon 810 bin dolarlık satışla en fazla çileğin gönderildiği ülke oldu. Bu ülkeyi 8 milyon 910 bin dolarla Romanya, 5 milyon 608 bin dolarla da Irak izledi.

Geçen yıl Türkiye, 43 ülkeye çilek ihraç etti.

"2022'de de bu rakamları ikiye katlayacağız"

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, Türkiye'deki çilek üretiminin önemli bir kısmını karşılayan coğrafi işaret tescilli Sultanhisar çileğinden 14 bin dekar alandan yılda yaklaşık 70 bin tonluk verim alındığını söyledi.

İlçede üretilen çileğin artık bir marka olduğunu aktaran Yılmazoğlu, şunları kaydetti:

"Kalitesiyle, lezzetiyle ilçemiz için çok önem arz ediyor. İhracat ve istihdam açısından çok kıymetli. İhracatta Türkiye'de birinci. Üretim olarak da Türkiye'de ikinci sırada. Bundan dolayı çok önemli. Özellikle mart-nisan aylarında 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor."

Çileğin özellikle seralarda yılın 12 ayı üretildiğini, kış çileği hasadına da başladıklarını ifade eden Yılmazoğlu, "Geçen yıl Türkiye genelinde 42 bin 500 ton çilek ihraç edilmiş. İlçemizde de 25 bin ton çilek ihracatı yapıldı. 2020'yi ikiye katladık. İnşallah 2022'de de bu rakamları ikiye katlayacağız." dedi.