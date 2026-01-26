Türkiye 5G'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye 5G'ye Hazırlanıyor

26.01.2026 11:18
4,5G abone sayısı 91 milyonu aştı; 5G, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak.

Mobil iletişimde 5G'ye geçiş öncesi kullanılan en son teknoloji niteliğindeki 4,5G'de abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ilk defa 91 milyonun üzerine çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye, mobil iletişim teknolojisinde 1 Nisan'da büyük bir dönüşüme hazırlanıyor.

Çalışmaları uzun yıllardır devam eden ve 3 operatörün 16 Ekim 2025'te gerçekleştirilen ihalede 11 frekans paketini satın aldığı 5G teknolojisi, 1 Nisan'da kullanıcılara sunulacak.

Bu tarihten itibaren 5G teknolojisini kullanmak isteyen 2G, 3G, 4,5G aboneleri, uygun SIM kart-telefona sahip olmaları ve 5G kapsama alanı içinde bulunmaları halinde bu teknolojiyi kullanabilecek.

Mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracak 5G teknolojisinin 2 yıl içinde tüm Türkiye'de hizmete girmesi bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na göre, 5G'ye geçiş öncesi kullanılan en son teknoloji niteliğindeki 4,5G'de ise kritik bir eşik daha geride bırakıldı.

Söz konusu dönemde 4,5G abone sayısı ilk defa 91 milyonu aştı. Söz konusu çeyrekte, Türkiye'deki toplam 99 milyon 129 bin 226 mobil abonenin 91 milyon 99 bin 845'ini 4,5G aboneleri oluşturdu.

4,5G abone sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 87 milyon 537 bin 163 olarak hesaplanmıştı. Böylece söz konusu dönemler arasında abone sayısı yüzde 4 arttı.

3G abone sayısı 5,9 milyon

Cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan abone olarak da tanımlanan "aktif 4,5G abone sayısı" Eylül 2025 sonu itibarıyla 77 milyon 710 bin 446 oldu.

Aynı dönemde 4,5G uyumlu cihaz sayısı ise 79 milyon 959 bin 466 olarak hesaplandı.

Geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 3G teknolojisinden yararlanan abone sayısı 5,9 milyon, 2G'den yararlanan ise 2,1 milyon olarak tespit edildi.

Sabit telefon abonesi 8,5 milyona kadar geriledi

Mobil iletişimdeki ilerlemeyle birlikte kullanımı azalan sabit telefonlardaki abone sayıları ise düşmeye devam ediyor.

2022'de 11,2 milyon olarak hesaplanan sabit telefon abone sayısı 2023'te 10 milyonun altına gerilemişti.

Sabit telefon abone sayısı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 9,1 milyon olurken geçen yılın üçüncü çeyreğinde 8,5 milyona kadar geriledi. Aynı dönemlerde ankesörlü telefon sayısı ise 36 bin 398'den 31 bin 972'ye indi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi

