Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Adımlar

06.02.2026 15:55
Hakan Fidan ve Marta Kos, Türkiye-AB ilişkilerinde iş birliğinin güçlendirilmesini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'un görüşmesine ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Bakan Fidan, ikili ilişkilerdeki mevcut engellerin ivedilikle aşılması gerektiğinin altını çizmiş ve daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir çerçevede iş birliği yapılması çağrısında bulunmuştur" denildi. Açıklamada, "Komiser Kos, hukukun üstünlüğüne ve demokratik standartlara ilişkin diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatmıştır. Ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin himayesinde Kıbrıs konusunda devam eden gayriresmi sürece Türkiye'nin angajmanını memnuniyetle karşılamış ve güven tesis eden girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Kos, ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, 6 Şubat 2026'da Ankara'da bir araya gelerek, Türkiye'nin aday ülke statüsünü yeniden teyit etmiş ve hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerini vurgulamıştır" denildi.

Tarafların çeşitli ortak çıkar alanlarında son dönemde tesis edilen karşılıklı angajmanı memnuniyetle karşıladığı ve bu sürecin somut adımlara dönüştürülmesine yönelik kararlılıklarını yineledikleri aktarılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl içerisinde, beş yüksek düzeyli diyalog toplantısının gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin geçici koruma altındaki sığınmacılara ev sahipliği yapma çabalarına yönelik AB desteğinin sürdürülmesi ve Türk vatandaşlarının çok girişli Schengen vizelerine erişiminin kolaylaştırılması suretiyle ilerleme sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Fidan, ilişkilerdeki engellerin aşılması gerektiğinin altını çizdi"

"Taraflar, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini daha da öne çıkardığını vurgulamıştır. Bu çerçevede Bakan Fidan, ikili ilişkilerdeki mevcut engellerin ivedilikle aşılması gerektiğinin altını çizmiş ve daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir çerçevede iş birliği yapılması çağrısında bulunmuştur."

Her iki taraf, güvenlik ve bağlantısallık dahil olmak üzere, ortak çıkar alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin, devam eden bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda stratejik öneme sahip olduğunu kabul etmiştir. Taraflar, Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da istikrar, dayanıklılık ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak amacıyla enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve ticareti kapsayan bölgesel bağlantısallık gündemini şekillendirmek için daha yakın eşgüdümün önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda taraflar, Türkiye'nin bölgede merkezi jeopolitik bir aktör olarak üstlendiği rolün öneminin altını çizmiştir.

"Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin giderek artan aciliyetini vurguladı"

Taraflar, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik bütünleşmenin önemini bir kez daha teyit etmiştir. Bakan Fidan, küresel ticaret dinamiklerindeki değişim, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ikili ve bölgesel ticaret anlaşmalarının yaygınlaşması, tedarik zincirindeki kırılganlıklar ile yeşil ve dijital dönüşüm ışığında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin giderek artan aciliyetini vurgulamıştır. Her iki taraf, Gümrük Birliği'nin uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik angajmanın sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. Bu çerçevede, taraflar, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine zemin hazırlama ve rekabet edebilirliği, ekonomik güvenliği ve dayanıklılığı desteklemek amacıyla, Gümrük Birliği'nin tüm potansiyelini gerçekleştirme yönündeki birlikte çalışma iradelerini ortaya koymuştur."

"Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ve güvenlik ve göç alanlarındaki iş birliğinin daha fazla güçlendirilmesinin önemi vurgulandı"

Fidan ve Kos'un, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye'de ve komşu bölgelerde inovasyon temelli ve sürdürülebilir projeleri desteklemek üzere Avrupa Yatırım Bankası ile iş birliğini daha fazla güçlendirme niyetini dile getirmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Her iki taraf, Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizelerinin verilmesinde kolaylık sağlayan Komisyon Kararı'nın kabul edilmesini memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun ve güvenlik ve göç alanlarındaki iş birliğinin, bu konularda tesis edilen yüksek düzeyli diyalog mekanizması aracılığıyla daha fazla güçlendirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamıştır."

Komiser Kos, hukukun üstünlüğüne ve demokratik standartlara ilişkin diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatmıştır. Ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin himayesinde Kıbrıs konusunda devam eden gayriresmi sürece Türkiye'nin angajmanını memnuniyetle karşılamış ve güven tesis eden girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurgulamıştır. Komiser Kos, AB yaptırımlarının tüm devletler tarafından etkisizleştirilmesinin önlenmesinin önemini tekrar hatırlatmıştır.

Komiser Kos, 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerin yıl dönümünde depremden etkilenenleri saygıyla anarak, Avrupa Birliği tarafından sağlanan 1 milyar Avro'luk acil durum ve yeniden yapılanma desteği dahil olmak üzere, AB'nin Türkiye ve Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

Bakan Fidan, deprem sırasında AB'nin sergilediği dayanışmaya atıfta bulunarak, Avrupa kıtasının güvenliği, istikrarı ve refahı için tüm alanlarda Türkiye-AB arasındaki dayanışmanın önemini vurgulamıştır."

Kaynak: ANKA

