Türkiye-Afrika İlişkilerine Vurgu

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali, Türkiye'nin Afrika Boynuzu bölgesinde istikrarlı bir ortak olarak yer aldığını belirterek, "Bazı dış aktörler egemenliği tehdit ederken ve Afrika devletlerinin bölgesel bütünlüğünü tehdit ederken Türkiye, istikrarlı bir şekilde Afrika ülkelerinin birliğine ve egemenliğine saygı duydu. Diğerleri istikrarsızlığı tetiklerken, bölünmeyi desteklerken, dar coğrafi çıkarlar peşindeyken Türkiye istikrara katkıda bulundu." dedi.

Sheikhali, Ankara'da bir otelde Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından düzenlenen "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" başlıklı programın açılışında konuştu.

Bu diyaloğun çok önemli bir zamanda düzenlendiğini kaydeden Sheikhali, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi ve "sömürgeci Avrupa ülkeleriyle ilişkilerden farklı" olduğunu vurguladı.

Sheikhali, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı saygı, fayda ve ortaklık ile inşa edildiğinin altını çizerek, pek çok alanda Türkiye-Somali ilişkilerinin de örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Afrika Boynuzu bölgesinde istikrarlı bir ortak olarak yer aldığına dikkati çeken Sheikhali, Türkiye'nin Somali'yi özellikle terörle mücadele, deniz güvenliğinin artırılması ve sınıraşan suçlarla mücadele alanında desteklediğini söyledi.

Sheikhali, Türkiye'nin yapıcı rolünün çok net örneğinin ise Aralık 2024'te Somali ile Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi olduğuna işaret ederek, bunun diyalog, karşılıklı egemenliğe ve bölgesel istikrara saygı sayesinde bölgede gerginliğin azaltılmasını sağladığını vurguladı.

"Türkiye Afrika'da istikrara katkıda bulundu"

Sheikhali, Türkiye'nin Somali içerisinde de Somaliland gibi bölgelerde diyaloğun kolaylaştırılması açısından destekleyici çabalar gösterdiğini hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bazı dış aktörler egemenliği tehdit ederken ve Afrika devletlerinin bölgesel bütünlüğünü tehdit ederken Türkiye, istikrarlı bir şekilde Afrika ülkelerinin birliğine ve egemenliğine saygı duydu. Diğerleri istikrarsızlığı tetiklerken, bölünmeyi desteklerken, dar coğrafi çıkarlar peşindeyken Türkiye istikrara katkıda bulundu ve Afrika'nın uzun vadeli potansiyeliyle kendisini aynı hizaya getirdi."

Afrika'nın çatışmalara ve ayrılıkçılığa değil, barış, istikrar, gerçek ortaklıklar, birlik ve işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Sheikhali, Afrika'yı sömürmeyecek ve potansiyelini ortaya çıkaracak ortaklara ihtiyaçları olduğunu ve Türkiye'nin öyle bir ortak olduğunu söyledi.

Sheikhali, bu program kapsamında bir araya gelerek mevcut uluslararası sistemin yetersiz kaldığı çok önemli bir kavşakta bu diyaloğu başlattıklarını ifade etti.

Uluslararası hukukun baskı altında olduğunu ve çok taraflı kuruluşların gerçekleri yansıtmadığının altını çizen Sheikhali, dünyanın reformdan bahsettiği bir ortamda Türkiye ve Afrika ülkelerinin daha adil ve küresel güneyin eşit şekilde temsil edildiği bir gelecek inşa edilmesi gerekliliğine işaret ettiklerini aktardı.

Sheikhali, Afrika'nın dinamik nüfuslu ve genç bir kıta olduğuna değinerek, zengin doğal kaynakları ve ekonomik potansiyelinin yanı sıra önemli bir jeopolitik konumda da bulunduğunu vurguladı.

Bu etkinliğin çok kıymetli bir platform işlevi göreceğine dikkati çeken Sheikhali, karşılıklı saygıya, ortak çıkarlara ve kolektif sorumluluğa dayanan Türkiye ile Afrika ilişkilerini daha da derinleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye Afrika Stratejik Diyaloğu

Programda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik boyutlarını, savunma ve güvenlik perspektifini ele almak üzere Türkiye'den ve Afrika kıtasından uzmanlar, akademisyenler ve üst düzey konuklar bir araya geldi. Somali, Sudan, Kenya, Etiyopya, Eritre, Nijerya, Mısır, Çad, Güney Afrika, Senegal ve Gambiya'dan üst düzey katılımcıların yer aldığı programda, 2 gün boyunca bölgesel güvenlik sorunları, savunma sanayii işbirlikleri ve stratejik ortaklıkların geleceği gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.