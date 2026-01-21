Türkiye Atıcılık Takımı H&N Kupası'na Katılıyor

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre atıcılıkta 2026 yılının ilk uluslararası organizasyonu Münih'te düzenlenecek.
H&N Kupası'nda bugün başlayacak müsabakalar, 25 Ocak Pazar günü sona erecek. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek atıcılar şöyle:
Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, İsmail Keleş, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, Mert Nalbant, Galip Berat Afal, Yusuf Karabina, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Elif Duygu Eren Kotoş ve Şule Nur Tekeli.
