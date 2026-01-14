Türkiye-Avustralya İlişkileri Güçleniyor

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, Türkiye-Avustralya ilişkilerinin köklerine ve günümüzdeki ivmesine dikkati çekerek, "Gelibolu savaş alanlarından küresel sorunlara karşı ortak duruşumuza kadar, Avustralya ve Türkiye, geçmişe dayanan ve geleceğe yönelik ortak hedeflerle güçlenen bir dostluk kurdu" dedi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, dün Büyükelçi Rezidansı'nda gazetecilerle bir araya geldi. İki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ve 2026'daki fırsatları vurgulayan Vincent, ilişkilerin tarihi köklerine ve günümüzdeki ivmesine vurgu yaptı.

COP31, iki ülke arasındaki ortaklığın önemini ortaya koydu

Etkinlikte, Anzak Günü anma törenlerine hazırlıklar, Avustralya'nın MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) dönem başkanlığı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'ndaki (COP31) iş birliğinin altı çizildi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı, Avustralya'nın ise müzakerelere başkanlık edeceği COP31'in, iki ülke arasındaki ortaklığın önemini bir kez daha ortaya koyduğu aktarıldı. Etkinlikte, binlerce yıllık geçmişe sahip yerli halklardan, Türk-Avustralyalı topluluğa kadar Avustralya'nın kültürel çeşitliliği vurgulandı.

Türkiye ve Avustralya arasındaki karşılıklı ticaret son dört yılda iki katından fazla artış gösterdiği, Avustralya'nın Türkiye'ye yatırımlarının, özellikle altyapı ve enerji alanlarında büyümeye devam ettiği belirtildi. Turizm ve eğitim bağlantılarının da hızla geliştiği, doğrudan uçuşlar ve binlerce Türk öğrencinin Avustralya'yı eğitim için tercih etmesinin bu süreci desteklediği ifade edildi.