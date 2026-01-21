Türkiye-Azerbaycan Eğitim İş Birliği - Son Dakika
Türkiye-Azerbaycan Eğitim İş Birliği

21.01.2026 19:58
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Azerbaycan'la eğitim iş birliğini güçlendirmek için görüştü.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve heyetini Bakanlıkta ağırladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan; ortak tarih, dil, kültür ve kader birliği temelinde şekillenmiş, dünyada eşine az rastlanır düzeyde köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Güçlü iş birliklerimiz kapsamında karşılıklı yürüttüğümüz okul binalarının tahsisi ve son derece stratejik öneme sahip olan mesleki eğitimin ortak standartlar temelinde geliştirilmesi çalışmalarının olumlu yönde ilerlemesinden memnuniyet duymaktayız. Azerbaycan'da eğitim faaliyetleri yürüten okullarımızın, Azerbaycan eğitim sistemine doğrudan katkı sunarak iki ülke arasındaki gönül bağını daha da kuvvetlendirmesini, ülkelerimizin geleceği için kıymetli buluyoruz. Bu değerli buluşmanın evlatlarımıza yeni ufuklar açmasını diliyor, nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakana ve heyetine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

