Türkiye Badminton Takımları Final İçin Hazırlanıyor
Spor

Türkiye Badminton Takımları Final İçin Hazırlanıyor

10.02.2026 11:27
Milli takım, Avrupa Takım Badminton Şampiyonası'nda final hedefliyor ve iddialı hazırlıklar yapıyor.

Badminton Kadın ve Erkek Milli Takımı, Avrupa Takım Badminton Şampiyonası'nda finali hedefliyor.

İstanbul'da 11-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi kadınlarda ve erkeklerde 12'şer sporcu temsil edecek.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli takımın Endonezyalı antrenörü Endra Mulyajaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de badmintonun geliştiğini söyledi.

Badmintonun eskiye kıyasla daha iyi durumda olduğunu anlatan Mulyajaya, "Bundan sonra daha iyi olacağını da umut ediyorum." dedi.

Avrupa Şampiyonası hedeflerinden bahseden Mulyajaya, şunları söyledi:

"İstanbul'da bizim büyük bir turnuvamız var. Ev sahipliğimiz olacak. En iyi şekilde bir sonuç çıkacağına eminim. Hazırlığımızı ona göre yaptık. Kadın kategorisi için umudumuz büyük, finale kadar bekliyorum. Erkek kategorisinde yine final ya da yarı finale kadar çıkacağımızı bekliyorum. Badminton Federasyonuna ve Kastamonu'da bizimle ilgilenen bütün kurumlara da teşekkür etmek istiyorum."

Genç sporcular da iddialı

Milli badmintoncu Buğra Aktaş ise 19 yaşında olduğunu ve 11 yıldır badminton oynadığını söyledi.

Ablası sayesinde badminton ile tanıştığını anlatan Buğra, "Kendi ülkemizde Erkek ve Kadın Takım Şampiyonası var. Çok büyük bir şans bu. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Federasyonumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sinem Yıldız da 19 yaşında olduğunu anlatarak, "Badminton çok keyifli bir spor. Popülerliğinin ilerleyen süreçlerde daha çok artacağını düşünüyorum. Saha gerektiği için her yerde profesyonel bir şekilde oynanamıyor. Ama gerçekten çok keyif verici bir spor. Bizim asıl hedefimiz tabii ki 2028 olimpiyatları. Bunun için puan turnuvalarına katılmayı hedefliyoruz. En yüksek puanı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Spor

