Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ilk maçında Samsunspor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 79-75 mağlup etti.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Samsunspor, devreye 46-44 önde girdi.

Skor üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren Samsunspor, son çeyreği 62-59 galip bitirdi. Final periyodu son saniyeye kadar tempolu geçen karşılaşmayı 79-75 kazanan ev sahibi ekip, seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan takımın ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 10 Haziran Perşembe günü yine Samsun'da oynanacak.