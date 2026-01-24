Türkiye Basketbol Ligi'nde 20. Haftada 3 Maç Oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Koleji RAMS-Finalspor: 74-56
Darüşşafaka Lassa-Kipaş İstiklalspor: 84-76
OGM Ormanspor-Göztepe: 91-90ü
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan yarın oynanacak 2 maçla devam edecek.
