Türkiye Belçika'yı Penaltılarla Yendi

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçında Türkiye, Belçika'yı 3-2 yendi.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki organizasyonda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Belçika ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2'lik eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi berabere bitti. Penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan millliler, mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyonada "2'de 2" yaptı.
Türkiye, organizasyondaki 3. maçını 22 Ocak Perşembe günü ev sahibi Bulgaristan ile yapacak.
