Türkiye Boks Şampiyonası Başarıyla Devam Ediyor
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Boks Şampiyonası Başarıyla Devam Ediyor

01.02.2026 18:14
Suat Hekimoğlu, Kocaeli'deki Boks Şampiyonası'nın sorunsuz geçtiğini ve uluslararası sisteme uyumlu olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kocaeli ilinde yapılan Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ile ilgili yaptığı açıklamada organizasyonun başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Müsabakaların son derece güzel geçtiğini ifade eden Hekimoğlu, organizasyonun yapıldığı salonun profesyonel bir arena niteliği kazandığını vurguladı. Hekimoğlu, "Maçlarımız çok güzel gidiyor. Burada herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten bu arena profesyonel bir arena gibi oldu. Özellikle Darıca Belediyesi'nden başlamak üzere çok iyi hazırlanılmış. Biz de federasyon olarak üzerimize düşeni yaptık. Ortaya harika bir organizasyon çıktı" dedi.

Şampiyonanın kazasız ve sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten Hekimoğlu, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinin aynı organizasyonda yer almasına yönelik eleştirilere de değindi. Bu uygulamanın uluslararası sistemle uyumlu olduğunu dile getiren Hekimoğlu, "Büyük kadınlar ve büyük erkekler bir arada olmamalı diyenler oldu. Yaptık ve gördük ki hiçbir sakıncası yok. Biri kızımız, biri evladımız. World Boxing organizasyonlarında da sistem bu şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonalarının bundan sonra da bu formatta düzenleneceğini kaydeden Hekimoğlu, World Boxing'ten bu yönde resmi yazının federasyona ulaştığını da belirtti. Organizasyonun Türk boksunun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hekimoğlu, "Burası yarının olimpiyatlarının altyapısıdır. Her şey Türkiye şampiyonalarıyla başlar. Belki de bugün ringe çıkan bir sporcumuz, yarının olimpiyat şampiyonu olacak" diye konuştu.

Şampiyonada olimpiyat ve dünya arenasında başarı elde etmiş milli sporcuların da yer aldığını hatırlatan Hekimoğlu, Busenaz Sürmeneli, Busenaz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş gibi olimpiyat madalyalı sporcuların genç boksörler için önemli birer rol model olduğunu söyledi.

Erkek boksunda da benzer başarıların hedeflendiğini ifade eden Hekimoğlu, "Gördüğüm kadarıyla çok yetenekli çocuklarımız var. Onlara kamp ve maç imkanları sağlayarak inşallah büyük madalyalar kazanacağız. Şampiyonamızın hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

