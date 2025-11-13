Türkiye-Bulgaristan Maçı Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
Spor

Türkiye-Bulgaristan Maçı Hakemi Belli Oldu

Türkiye-Bulgaristan Maçı Hakemi Belli Oldu
13.11.2025 13:19
2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye, Bulgaristan'ı ağırlarken hakem Nicolas Walsh olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5'inci maçında cumartesi günü saat 20.00'de Bulgaristan'ı konuk edecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak.

Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye-Bulgaristan Maçı Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

