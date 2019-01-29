Son Dakika Haberleri: Türkiye Burslusu Öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu İzledi

Türkiye Burslusu Öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu İzledi

17 dakika önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Ankara'da üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kapan" adlı oyunun prömiyerini izledi.

Türkiye Burslusu Öğrenciler Türkçe Tiyatro Oyununu İzledi, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Ankara'da üniversite öğrenimi gören uluslararası öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kapan" adlı oyunun prömiyerini izledi. Oyunu büyük bir keyif ile izleyen uluslararası öğrenciler, tiyatro boyunca her anı heyecan ile takip edip unutulmaz vakitler yaşadı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında Ankara'daki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak "Kapan" adlı oyununun özel gösterimini izledi.

Akün Sahnesi'ndeki oyunu, YTB'li bursiyerler arasında henüz dört aydır Türkçe eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileri de seyretti. Türkiye'de üniversite öğrenimine devam eden uluslararası öğrenciler Türkçe tiyatro oyunu izleyecek düzeyde Türkçe öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Kapan" 29 Ocak'ta seyirciyle buluşacak

Anthony Shaffer'in yazdığı, Göksel Kortay'ın Türkçe'ye çevirdiği Kapan adlı oyun, Gökhan Kocaoğlu'nun yönetmenliğinde Ankara'da sanatseverlere sahnelenecek. ABD'de Tony Ödülü'nü alan, daha önce sinemaya da uyarlanan "Kapan", Andrew Wyke adlı İngiliz bir polisiye roman yazarı ile Milo Tindle aldı turizm işiyle uğraşan İtalyan bir göçmenin gerilimli ve komik hikayesini anlatıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:32 Kaynak: İHA

Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara, Türkiye, Güncel
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