Türkiye Çelik Üretimi ve Tüketiminde Rekorlar

Türkiye, 2025 yılında çelik üretimini bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artırarak 38,1 milyon tona, tüketimini ise 39,3 milyon tona yükselterek tüm zamanların en üst seviyesine çıktı.

AA muhabirinin Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerinden derlediği bilgiye göre çelik sektörü geçen yılı üretim ve tüketimde yükselişle tamamladı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yılın aralık ayında 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 3,5 milyon ton oldu. Yılın tamamında ise üretim, 2024'e göre yüzde 3,3 artışla 38,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tüketimde tüm zamanların rekoru

Nihai mamul tüketimi, Aralık 2025'te Aralık 2024'e kıyasla yüzde 3,8 artışla 3,4 milyon ton oldu.

Geçen yılın tamamında ise tüketim yüzde 2,6 artarak 39,3 milyon tona ulaştı. Bu rakamla birlikte Türkiye'nin çelik tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

İhracat 10 milyar dolar barajını aştı

Çelik ürünleri ihracatı, Aralık 2025'te yıllık bazda miktar yönünden yüzde 5,5 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden yüzde 2,1 yükselişle 898,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Aralık 2025 döneminde ihracat, 2024'e kıyasla miktar yönünden yüzde 12,5 artarak 15,1 milyon ton, değer yönünden yüzde 4,3 artışla 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 18,6 azalarak 1,5 milyon tona, değer yönünden yüzde 16,6 düşüşle 1 milyar dolara geriledi.

Ocak-Aralık 2025 döneminde ithalat yıllık bazda miktar yönünden yüzde 8,6 artışla 18,9 milyon tona ulaştı, değer yönünden ise yüzde 0,7 azalışla 13,1 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024'te yüzde 73,9 iken 2025'te yüzde 77,6'ya yükseldi.

AB'nin Hindistan ile STA'sı ihracatta baskıyı artırıyor

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçen yılın çelik sektörü açısından son derece zorlu bir dönem olduğunu söyledi.

Yükselen finansman maliyetleriyle özellikle Rusya ve Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri kaynaklı dampingli ve devlet destekli küresel fiyat baskısının, üretici maliyetleri üzerinde yük oluşturduğunu belirten Yayan, "Buna rağmen, çelik sektörümüz söz konusu olumsuz koşullar altında yılın ilk yarısında daralan üretimini, yılın son çeyreğinde artırmayı başararak, dünya çelik üretimine kıyasla 5,3 puan daha iyi bir performans gerçekleştirdi ve dünya çelik üretiminde 7'nci sıradaki konumunu korudu. Geçen yılın ilk yarısında daralan tüketim, yılın tamamında 39,3 milyon tona yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı." dedi.

Yayan, AB'nin, dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması'nın yanı sıra kotaları sıkılaştırarak, çelik sektörünün ihracatına sınırlama getirme yönündeki çabalarının Türkiye'nin ihracatı üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi.

Sınırda karbon düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ve geçiş döneminin tamamlanmasının önemine dikkati çeken Yayan, şunları kaydetti:

"2026 yılında rekabetin, ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan sürdürülebilirlik yaklaşımı üzerinden de şekilleneceği bir döneme girilmiştir. Emisyon verilerinin doğruluğu, ürünlerin izlenebilirliği, geri dönüştürülebilir olması ve enerji verimliliği gibi unsurların AB pazarına erişimde belirleyici hale gelmesi, Türk çelik sektörünün sadece üretim bazında değil, ürün bazında da üretim yöntemi bazında da sürdürülebilirlik performansını güçlendirmesini zorunlu hale getirmiştir. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde 2026 yılında çelik ithalatında uygulamaya konulacak miktar kısıtlamalarına, AB Komisyonu ile gerçekleştirilecek görüşmelere, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşe paralel olarak, çelik üretimi ve tüketiminde yüzde 7 civarında artış gerçekleşmesi ve üretimin 40 milyon tonun üzerine çıkması beklenmektedir."