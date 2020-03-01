Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye genelinden 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.

Organizasyonda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde birinci oldu.

Ümit Şamiloğlu, müsabakanın ardından sevinç gözyaşı dökerken, seyirciler uzun süre sporcuyu alkışladı. Ödül töreni sırasında Ümit Şamiloğlu, sporcular tarafından omuzlarda taşındı.

Artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:

Artistik Cimnastik Erkekler

Barfiks: Ümit Şamiloğlu

Paralel - Kulplu Beygir: Ferhat Arıcan

Halka: Yunus Emre Gündoğdu

Yer: Mustafa Arca

Genel Tasnif: Abdelrahman Magdy Elgamal

Artistik Cimnastik Kadınlar

Atlama-Asimetrik Paralel-Yer: Dilara Yurttaş

Denge: Cemre Kendirci

Genel Tasnif: Nazlı Savranbaşı

Ritmik Cimnastik

Çember-Kurdele: İrem Özgür

Top-Labut: Nilgün Sarıoğlu

Genel Tasnif: Nilgün Sarıoğlu

Trambolin Cimnastik Kadınlar: Sude Aydın

Trambolin Cimnastik Erkekler: Gürkan Mutlu

Aerobik Cimnastik

Büyükler Trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı Özgör

Büyükler Çift: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör

Büyük Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı

Büyük Erkekler: Emir Erışık

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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