Türkiye-Çin Yatırım Görüşmeleri

08.01.2026 11:50
Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile yatırım ve ticaret ilişkilerini güçlendirmek için görüştü.

ÇİN'in Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Li Bin, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye ile Çin arasında özellikle yeşil enerji, sanayi, lojistik, makine ve savunma sanayi alanlarında ortak proje ve yatırım modelleri ele alındığı bildirildi. Çin tarafı, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelecek olan yatırımcı ve iş insanlarından oluşan bir heyet ile potansiyel yatırım sahalarını yerinde incelemek istediklerini aktardı.

Toplantıda, sadece yatırım değil; aynı zamanda ticaretin kurumsal olarak gelişmesine katkı sağlayacak çeşitli mekanizmaların da gündeme geldiği ifade edildi. Bu kapsamda, ticaret destek programları, firmalar arası eşleştirmeler, Çin'de düzenlenecek fuar ve sergilere Türk firmalarının katılımının artırılması ve karşılıklı bilgi paylaşımının güçlendirilmesi kararlaştırıldıği belirtildi.

Li Bin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin daha derin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri, oda ve dernekler ile eşgüdüm içinde çalışmanın önemine dikkat çekti. Nezaket Emine Atasoy ise iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yeni bir ivme kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ile Çin arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin daha planlı, karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bir çerçevede geliştirilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Enerji, sanayi, lojistik ve teknoloji alanlarında ortaya çıkacak ortak projelerin hem Türk iş dünyasına hem de bölgesel ekonomiye önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. ULUSKON olarak, bu sürecin her aşamasında köprü görevi üstlenmeye devam edeceğiz."

Heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında Ankara başta olmak üzere bazı sanayi bölgelerinde incelemeler yapılması, proje dosyalarının değerlendirilmesi ve firmalarla yüz yüze temaslar gerçekleştirilmesi bekleniyor. Görüşmelerin, Türkiye-Çin ticaret hacminin artmasına ve özellikle enerji ile sanayi alanlarında ortak yatırım projelerinin somutlaşmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.

Ziyaretin sonunda Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Li Bin, Başkan Atasoy'a dostluğun ve kültürel bağların simgesi olarak geleneksel bir Çin parşömeni hediye etti. Atasoy ise nazik hediyesi ve ULUSKON'a gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Li Bin'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

