Son Dakika Haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Liderlerden Seçim Tebriği

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Liderlerden Seçim Tebriği

6 dakika önce

Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Liderlerden Seçim Tebriği, System.String[]
Bazı ülkelerin devlet başkanları, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Erdoğan'a tebriklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:00 Kaynak: AA

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