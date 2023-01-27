Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verildiği öğrenildi. Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı - Son Dakika

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