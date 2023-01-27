Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı - Son Dakika
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Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

27.01.2023 14:40
Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

DANİMARKA'nın Ankara Büyükelçisi, bugün ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

DANİMARKA'nın Ankara Büyükelçisi, bugün ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Danimarka'da bugün Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verildiği öğrenildi. Bunun üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.


Kaynak: DHA
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