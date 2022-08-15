Aksaray'da bu yıl da çerezlik ayçiçeği üretiminde 1'incilik hedefi - Son Dakika
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Aksaray'da bu yıl da çerezlik ayçiçeği üretiminde 1'incilik hedefi

15.08.2022 11:07

TÜRKİYE'de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 tonla en fazla Aksaray'da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti.

TÜRKİYE'de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 tonla en fazla Aksaray'da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, bu yıl da Türkiye birincisi olmak istediklerini belirterek, "Bu yıl ortalama 100 bin dekarda 30 bin tonun üzerinde hasat yapmayı planlıyoruz" dedi.

Aksaray'da, 420 bin hektarlık tarım arazisinde, ağırlıklı olarak buğday, arpa, yonca, şeker pancarı, çerezlik kabak ve ayçiçeği ekimi yapılıyor. 2021 yılında 32 bin 430 ton yağlık ayçiçeği ve 29 bin 756 ton çerezlik ayçiçeği üretimiyle Aksaray, Türkiye 1'incisi olurken, Kayseri 2'nci ve Denizli de 3'üncü sırada yer aldı.

'YOĞUN TALEP GÖRÜYOR'Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ayçiçeği hasadının yaklaştığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye birincisiydik ve bu yıl da birinciliği hedefliyoruz. Geçen yıla oranla hem verim açısından, hem de dekar olarak ekimimiz daha fazla gerçekleşti. İlimizde hasat yapılan ve hasadı yaklaşan ürünlerimizde hiçbir sıkıntımız yok ve verim açısından da iyi bir hasat sezonuna doğru gitmemizden dolayı hem biz hem çiftçilerimiz memnun. Yaz döneminde ekiplerimiz 24 saat sahada inceleme yapıyor. Özellikle ayçiçeğinde şu an hiçbir hastalık ve zararlımız yok. Tuz Gölü havzasında yetiştirdiğimizden dolayı kalsiyum, mineral ve protein miktarı fazla. Bunu yaptırdığımız analizlerde tespit ettik. Bundan dolayı kuru yemişçilerden yoğun talep görüyor. Bir de çiftçilerimize sözleşmeli ekim yaptırdığımız için ürettikleri ürünlerin satışı konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Bu yıl verim yüksekliği bizleri ve çiftçilerimizi şimdiden sevindirmeye başladı" diye konuştu.'KALİTESİ ÇOK YÜKSEK'Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise çerezlik ayçiçeğini yurt dışına da sattıklarını belirterek, "Tarım şehri Aksaray'da çerezlik ayçiçeği tarlalarının sarı rengi altını anımsatıyor ve ilimizi renklendiriyor. Çerezlik ayçiçeğimizi Tuz Gölü havzasında yetiştirdiğimizden dolayı protein değeri ve kalitesi çok yüksek. Türkiye'nin birçok ilinde kuru yemiş dükkanlarında Aksaray çekirdeği var. Bunun dışında çekirdeğimiz yurt dışına da gidiyor. Çiftçilerimiz bilinçli ve tecrübeli olduğu için ciddi şekilde bir çekirdek üretimiz var" dedi.

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Kaynak: DHA

Tuz Gölü, Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da bu yıl da çerezlik ayçiçeği üretiminde 1'incilik hedefi - Son Dakika

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