"Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi" açılış etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi' açılış etkinliği düzenlendi - Son Dakika

"Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi" açılış etkinliği düzenlendi

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın, AB-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya katkıda bulunduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın, AB-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya katkıda bulunduğunu bildirdi.

"Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi"nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen açılış etkinliğine, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve AB alanında çalışan çok sayıda akademisyen katıldı.

Berger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de AB Bilgi Merkezlerinin 23 yıldan uzun bir süredir bulunduğuna işaret ederek, "Bu merkezler, AB-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya katkıda bulunuyor." dedi.

Söz konusu merkezlerin, AB pazarına girmeye çalışan iş adamlarına da yardımcı olduğunu kaydeden Berger, bilgi merkezlerinin rolünün zamanla değiştiğinin fakat önemini kaybetmediğinin altını çizdi.

Berger, AB ile ilişkilerin, ortak değerlere ve tüm alanlarda hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu dile getirerek, söz konusu merkezlerin, bu ortaklığın görünür işareti olduğunu vurguladı.

"AB Bilgi Merkezleri kilit rol oynayacak"

Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Berger, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, Türkiye'ye yaptığı ziyarette kullandığı "AB ile Türkiye arasında yeni söyleme ihtiyaç var." ifadelerini hatırlattı.

Berger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Amor) AB ile Türkiye arasında birlikte hareket edebilmek ve yakın olabilmek için gerekli olan güvenin oluşturulması için yeni söyleme ihtiyaç olduğunu anlattı. Bunun için daha iyi iletişim kurmalıyız. Bu noktada, AB Bilgi Merkezleri kilit rol oynayacak. Şu anda her iki tarafta da görülen güvensizlik duygusunun aşılmasına katkıda bulunacaktır."

Berger, projenin ortaklarından TOBB, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğine (ESİAD) teşekkür etti.

AB Bilgi Merkezleri Ağı

AB Bilgi Merkezleri Ağı, Türkiye-AB ilişkilerini yerel gündemde tutmayı ve temel Türk ortaklıklarını ve kamuoyunu konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, AB politikaları, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, AB tarafından desteklenen projeler ve AB'nin Türkiye'de yaptığı çalışmalar hakkında yerel kamuoyunun bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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