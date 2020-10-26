Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm" - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm"

26.10.2020 11:16

Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm" Köylülerden hükümete övgü dolu sözler: "Cumhurbaşkanımızdan Allah bin defa razı olsun" Kırıkkale'de tüm köyler tadilata alındı: Evler boyanıyor, metruk binalar yıkılıyor Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de hayata...

Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm"

Köylülerden hükümete övgü dolu sözler: "Cumhurbaşkanımızdan Allah bin defa razı olsun"

Kırıkkale'de tüm köyler tadilata alındı: Evler boyanıyor, metruk binalar yıkılıyor

KIRIKKALE - Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de hayata geçirilen "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi kapsamında yaşam standartlarının üst düzeyde tutulması için kent genelindeki tüm köyler tadilata alındı.

Kırıkkale Valiliği tarafından "En Güzel Köy Benim Köyüm" projesi hayata geçirildi. Projenin ilk uygulama yeri olan Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten köyünde etkinlik düzenlendi. Köy meydanındaki etkinlikte Vali Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Kaymakam Faruk Ender Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, vatandaşlarla birlikte okul duvarında ilk boyayı yaparak proje başlatıldı.

Proje kapsamında; köydeki evlerin tamamı yöresel mimariye uygun olarak boyanırken yollar da kilit parke ile döşeniyor. Metruk binalar tamamen yıkılıyor. Köyün güvenliğini sağlamak için de giriş ve çıkışlara kamera sistemleri takılıyor. Köy meydanları güzelleştirilip kamelyalar ile çöp konteynırları konuluyor. Okul ve Sağlık Ocağı gibi kullanılmayan binalar restore ediliyor, kütüphane ve taziye evleri gibi ortak kullanım alanlarına dönüştürülüyor. Köylerdeki yaşam standartlarını üst düzeyde tutmak amacıyla Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de hayata geçirilen bu projeden vatandaşlar memnun kaldığını dile getirdi. Ayrıca, 'Eğitime Engel Yok Projesi' kapsamında da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi.

"En Güzel Köy Benim Köyüm" projesinin ilk başlangıcını Bedesten köyünde yaptıklarını belirten Vali Yunus Sezer, bütün köyleri daha yaşanabilir hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

"Metruk binaların tamamını temizliyoruz"

Köylerde yapılan hizmetlerden bahseden Sezer, "Ne yapıyoruz köylerimizde? Köyümüzün girişinden beraber mezarlıklarının düzenlenmesi, köy meydanı, köy içi düzenlemeleri, bütün köyün içerisini kilit parke yapıyoruz. Köy meydanında vatandaşlarımızın oturup muhabbet edebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Köydeki metruk binaların tamamını temizliyoruz. Köylerde kötü görünen binaları da boyatıyoruz. Köyün giriş ve çıkışlarına güvenlik kameraları koyuyoruz. Bütün köylerimize çöp toplama alanları yapıyoruz. Böylece şehir merkezindeki vatandaşlarımız hangi standartta ise köylerimizdekilerde aynı standartta olacak" dedi.

"Vatandaşlarımızın tekrar köye dönüş süreci başladı"

Bütün köyleri elden geçireceklerini ifade eden Sezer, "Buradaki amacımız şu; köylerimiz daha yaşanabilir hale gelsin ve vatandaşlarımızın tekrar köye dönüş süreci başladı. Geldikleri zamanda belli bir standardı yaşasınlar. Projemizin en güzel yanı da şu: Cumhurbaşkanlığı sisteminin en güzel örneklerinden bir tanesi burada bütün kurumlarımızın bakanlıklarımızın temsilciklerinin sorumluluğu var. Gençlik spordaki arkadaşlarımız yaşlı vatandaşlarımızın evlerini boyamaya başladılar. Bütün köylerimizi bu şekilde elden geçireceğiz ve bunu çok kısa sürede yapacağız" diye konuştu.

"Her ilçeden 3 köyümüz de başladı"

Her ilçeden 3 köyde projenin başladığını anlatan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Köyler yaşanabilir hale geldiği müddetçe şehirde bunalan insanlarımız köye gelecektir. Köydeki yaşam standardını yükselttiğimiz zaman köyden şehre göç engellenecektir. Bu manada Valimizin başlatmış olduğu bu proje için gerçekten teşekkür ediyoruz. 180 tane köyümüz var. Her ilçeden 3 köyümüzde başladı. Yahşihan'ın Bedesten köyündeyiz şu an" ifadesini kullandı.

"Allah hükümetimize zarar ziyan vermesin"

Evlerinin tadilattan geçirildiğini aktaran 72 yaşındaki Yeter Bağrıaçık, "Evlerimizi boyadılar sıvadılar. Allah razı olsun bin kere. Tertemiz ettiler yolları da taşlıyorlar. Daha çok iş yapacaklar. Köprümüzü yapacaklar. Allah hükümetimize zarar ziyan vermesin. Kim buraya sebep olduysa Allah onlardan razı olsun köyümüzü yapana, çalışana, getirenden, götürenden bin kere razı olsun. Allah hükümetimize zarar ziyan vermesin" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Allah bin defa razı olsun"

Köydeki herkese yardım edildiğini dile getiren 68 yaşındaki Türkan Üzümlü ise, "Cumhurbaşkanımızdan Allah bin defa razı olsun. Herkese yardım ediyor. Allah bin defa razı olsun. Vali beye de bu projeyi yaptırdığı için bu yolları yaptırdığı için Allah bin defa razı olsun" dedi.

Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm
Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: En Güzel Köy Benim Köyüm

Yunus Sezer, Kırıkkale, Yahşihan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: 'En Güzel Köy Benim Köyüm' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi
Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:03
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı         
11:45
6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı         
11:26
Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler         
10:59
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı         
10:25
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı         
09:24
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 12:33:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de bir ilk, köylülerin yüzünü güldüren proje: "En Güzel Köy Benim Köyüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei