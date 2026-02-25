Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu - Son Dakika
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu

Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
25.02.2026 23:14
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye\'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Son dönemde Türkiye'de en çok dinlenen şarkı olan "Kabe'de hacılar" ilahisi Japonya'nın başkenti Tokyo sokaklarında duyuldu. İlahinin lüks bir otomobilde yüksek sesle çalındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'de son günlerde sosyal medya platformlarında en çok dinlenenler arasına giren "Kabe'de Hacılar" ilahisi bu kez Japonya'nın başkenti Tokyo'da duyuldu.

TOKYO SOKAKLARINDA "KABE'DE HACILAR"

Kentin işlek bir caddesinde, lüks bir otomobilden yükselen ilahinin sesi çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde, yüksek sesle ilahi çalan aracın Tokyo sokaklarında ilerlediği görülüyor.

Güncel, Yaşam

Son Dakika Yaşam Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • eser demir eser demir:
    Bizim milletimiz başkalarını rahatsız etmeyi çok seviyor yeminle hırt sorunu işte 2 7 Yanıtla
    myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Rahatsız olan sizlersiniz Biz Müslümanlar rahatsız olmuyoruz keyf alıyoruz her yerde duydukca 3 0
  • Faruk Sarier Faruk Sarier:
    icinde allah korkusu olan her musluman bunlardan gurur duyar turkiye ve dunyaya ses getiren celal kardesimden allah razi olsun bizlere bunlari alistirdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu - Son Dakika
