Türkiye\'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de son günlerde sosyal medya platformlarında en çok dinlenenler arasına giren "Kabe'de Hacılar" ilahisi bu kez Japonya'nın başkenti Tokyo'da duyuldu.
Kentin işlek bir caddesinde, lüks bir otomobilden yükselen ilahinin sesi çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde, yüksek sesle ilahi çalan aracın Tokyo sokaklarında ilerlediği görülüyor.
