Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 103 bin 947 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 89 bin 264 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 181 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 31 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 192 megavatsaat elektrik ihracatı, 1508 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.