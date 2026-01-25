Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

25.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün 1 milyon 18 bin 571 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 654 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 18 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 654 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 69 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 472 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 18 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 654 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 337 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 463 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:20:02. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.