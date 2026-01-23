Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı Artıyor

23.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de fiber internet abone sayısı, 2025'te 9,3 milyon ile yüzde 21,6 artış gösterdi.

Türkiye'de fiber internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,6 artarak 9 milyon 292 bin 587 oldu.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, ülkede internet kullanımı yaygınlaşıyor.

Gelişen teknolojik ürünler ve internet teknolojilerinin hayatın birçok alanında kullanımıyla birlikte Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 98 milyon 243 bin 443'e çıktı.

Böylece, ülkedeki geniş bant internet abone sayısı 100 milyona yaklaşmış oldu. Söz konusu sayı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

İnternet aboneliklerinin detayları incelendiğinde, fiber kullanımındaki büyüme dikkati çekti.

Türkiye'deki fiber internet abonesi sayısı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 7 milyon 638 bin 959 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2025'in üçüncü çeyreğinde ilk defa 9 milyon barajını aşarak 9 milyon 292 bin 587'ye ulaştı. Böylece fiber internet abone sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,6 artış gösterdi.

Bunların 8 milyon 93 bin 215'ini "eve kadar fiber", 1 milyon 199 bin 372'sini de "binaya kadar fiber" aboneleri oluşturdu.

İşletmecilerin 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu da 657 bin kilometre olarak hesaplandı.

Mobil cepten internet abone sayısı 76,5 milyon

Türkiye'deki internet abonelerinin büyük bölümünü "mobil cepten internet kullanıcıları" oluşturdu.

Verilere göre 2024'ün üçüncü çeyreğinde 75 milyon 633 bin 373 olan mobil cepten internet abone sayısı, 2025'in aynı çeyreğinde yüzde 1,2 artışla 76 milyon 518 bin 642'ye yükseldi.

Kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan ve "sayısal abone hattı" olarak da bilinen XDSL türündeki interneti kullanan abone sayısı da aynı dönemlerde yüzde 9,7 azalarak 9 milyon 209 bin 352'ye geriledi.

Kablo internet abone sayısı da 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 artarak 1 milyon 498 bin 565 oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:27:14. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.