Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı Artıyor

Türkiye'de fiber internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,6 artarak 9 milyon 292 bin 587 oldu.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, ülkede internet kullanımı yaygınlaşıyor.

Gelişen teknolojik ürünler ve internet teknolojilerinin hayatın birçok alanında kullanımıyla birlikte Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 98 milyon 243 bin 443'e çıktı.

Böylece, ülkedeki geniş bant internet abone sayısı 100 milyona yaklaşmış oldu. Söz konusu sayı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

İnternet aboneliklerinin detayları incelendiğinde, fiber kullanımındaki büyüme dikkati çekti.

Türkiye'deki fiber internet abonesi sayısı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 7 milyon 638 bin 959 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2025'in üçüncü çeyreğinde ilk defa 9 milyon barajını aşarak 9 milyon 292 bin 587'ye ulaştı. Böylece fiber internet abone sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,6 artış gösterdi.

Bunların 8 milyon 93 bin 215'ini "eve kadar fiber", 1 milyon 199 bin 372'sini de "binaya kadar fiber" aboneleri oluşturdu.

İşletmecilerin 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu da 657 bin kilometre olarak hesaplandı.

Mobil cepten internet abone sayısı 76,5 milyon

Türkiye'deki internet abonelerinin büyük bölümünü "mobil cepten internet kullanıcıları" oluşturdu.

Verilere göre 2024'ün üçüncü çeyreğinde 75 milyon 633 bin 373 olan mobil cepten internet abone sayısı, 2025'in aynı çeyreğinde yüzde 1,2 artışla 76 milyon 518 bin 642'ye yükseldi.

Kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan ve "sayısal abone hattı" olarak da bilinen XDSL türündeki interneti kullanan abone sayısı da aynı dönemlerde yüzde 9,7 azalarak 9 milyon 209 bin 352'ye geriledi.

Kablo internet abone sayısı da 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 artarak 1 milyon 498 bin 565 oldu.