Türkiye'de Havacılıkta Büyük Büyüme

02.02.2026 16:01
2025'te uçak sayısı 800'e, pilot sayısı ise 17.910'a yükseldi. Havacılıkta stratejik gelişmeler yaşanıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yolcu ve kargo uçağı sayısı 2003'e göre yüzde 394 artışla 2025 yılında 800'e yükseldi. Toplam pilot sayımız geçen yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 23 yılda uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitesine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar her alanda güçlü bir büyüme kaydettiğini belirtti. Türkiye'nin, kıtaların kesişim noktasında yer alarak 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu coğrafi avantajın doğru okunarak havacılık politikalarına yön verdiklerini anlattı. Uraloğlu, "Bakanlık olarak havacılıkta çok hızlı ve başarılı bir büyüme dönemi başlattık. Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2003 yılında 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısını bugün 175'e çıkardıklarını belirterek, "2025 yılında 24 ülkeyle müzakere gerçekleştirdik ve Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phnom Penh'e uçuş başlattık. 2002'den bu yana ise 700'ü aşan müzakere gerçekleştirdik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz" dedi.

'UÇAK SAYISI 162'DEN 800'E YÜKSELDİ'

Bakan Uraloğlu, 2003 yılında 159 olan toplam havacılık işletmesi sayısının yüzde 187'lik artışla 2025'te 457'ye ulaştığını belirterek, 2025'te hava yolu işletmesi sayısının 14, hava taksi işletmesi sayısının 46, genel havacılık işletmesi sayısının 102 ve balon işletmesi sayısının 71 olduğunu ifade etti. Uraloğlu ayrıca 2025 sonu itibarıyla Türkiye'de 13 çok hafif hava aracı işletmesinin, 165 bakım kuruluşunun ve 46 yer hizmeti kuruluşunun hizmet verdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, 2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısının 2025 sonu itibarıyla yüzde 394'lük artışla 800'e yükseldiğini bildirerek, "Ülkemizin uçak filosu 2003 yılından bu yana yaklaşık 5 kat büyüdü" dedi.Hava aracı sayılarındaki artışa dikkat çeken Bakan Uraloğlu, yolcu ve kargo uçaklar, hava taksiler, genel havacılıkta kullanılan hava araçları ile balon ve çok hafif hava araçları da dahil olmak üzere toplam hava aracı sayısının 2 bin 218'e çıktığını söyledi.

'KOLTUK KAPASİTESİ 6 KAT ARTTI'

Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığında 2003 yılında 27 bin 599 olan toplam koltuk kapasitesinin yaklaşık 6 kat artışla 2025 yılında 157 bin 785'e ulaştığını, bunun iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdiğini bildirdi. Hava kargo taşımacılığının son yıllarda stratejik bir boyut kazandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, 2003'te 302 bin 737 kilogram olan toplam kargo kapasitesinin, 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini açıkladı, böylece kargo kapasitesinde yaklaşık 9,5 katlık büyüme sağlandığını belirtti.

'LİSANSLI PERSONEL SAYISI ARTTI'

Sektörün insan kaynağındaki gelişimine de değinen Bakan Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla toplam 26 bin 888 lisanslı personelin görev yaptığını belirterek, "Toplam pilot sayımız geçen yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a, toplam lisanslı teknik personel sayısı ise 1 yılda yüzde 8 artışla 8 bin 978'e ulaştı" dedi.

Kaynak: DHA

