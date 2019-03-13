Son Dakika Haberleri: Türkiye'de İlk Olacak

Türkiye'de İlk Olacak

1 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Muğla adayı Osman Gürün, Türkiye'de ilk olacak bir projesini tanıttı.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Muğla adayı Osman Gürün, Türkiye'de ilk olacak bir projesini tanıttı. Gürün, projenin Türkiye'nin ilk tarım ve enerji parkı Üretkent'i gelecek dönemde hayata geçireceklerini açıkladı.

Projenin Menteşe ilçesinde 4 bin 300 metrekare alan üzerine kurulacağını ve Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Gürün, park içerisinde bulunan elektrik üreten spor aletleri ile vatandaşların hem spor yapabileceğini, hem de tesisin belli bir elektrik ihtiyacının bu yolla karşılanacağını söyledi.

En önemli özelliğinin çocuklara yönelik olduğunu açıklayan Gürün, "Türkiye'de daha önce benzeri yapılmamış bir park yapıyoruz. Parkımızın içerisinde cam kafeterya ve hobi seraları olacak. Türkiye'de ilk kez yapılacak olan bu tesisin en önemli özelliği çocuklarımıza, tarımı, toprağı ve sporu sevdirecek olması. Bununla birlikte halkımızın spor yapabilmeleri için bir spor alanımız olacak. Bu spor alanımızın özelliği ise elektrik üretmesi. Hemşehrilerimizin yaptığı spor ile parkın içerisinde bulunan hobi seralarının ısıtılması sağlanacak. Bu sayede çocuklarımıza çevre, tarım ve sürdürülebilir enerji bilincini küçük yaşta aşılamayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu spor alanında yapacakları her hareket bitkilere can vatandaşlarımıza sağlık olarak geri dönecek" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Osman Gürün, Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Türkiye, Güncel
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