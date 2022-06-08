Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! - Son Dakika
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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

08.06.2022 18:12
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Bu videomuzda sizler için Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listemizle karşınızdayız. İşte en ucuz elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobillerin dünyaya yayılması ile birlikte Türkiye'de de resmi olarak satılan bazı modelleri görmeye başladık. Biz de bu videomuzda sizler için Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller listemizle karşınızdayız. İşte en ucuz fiyata sahip elektrikli otomobiller!

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler…

Listemizde yer alan Renault Zoe, 52 kWh'lik bataryası ile 395 km menzil sunuyor. Tam elektrikli olan araç, ülkemizde en ucuzu satılan elektrikli araç fiyatlarının başlarında yer alıyor.

Ülkemize kısa bir süre önce giriş yapan İngiltere menşeli MG markası, elektrikli otomobilleri ile adını duyuruyor. Markanın bu alandaki tek tamamen elektrikli aracı olan MG ZS EV, giriş versiyonunda 44.5 kWh'lık bataryası ile 143 beygir güç üretebiliyor. Aracın menzili ise 263 kilometre.

Japon üretici Hyundai'nin elektrikli aracı Hyundai Kona Electric, kendisini Autoshow Mobility fuarında herkese göstermişti. Türkiye'de 100 ve 150 kW'lık iki batarya opsiyonlu şekilde satılan Kona'nın en ucuz versiyonu 895 bin TL fiyat etiketine sahip. 100 kW'lık modeli 136 beygir güç ve 395 Nm tork üretebiliyorken, 305 kilometrelik bir menzile sahip.

SDN Kurucusu Hakkı Alkan'ın kendi YouTube kanalında da incelediği DFSK Seres 3 modeli, 120 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir motora sahip. 0'dan 100 km/s'ye 9 saniyeden daha kısa sürede çıkan araç, 155 km/s azami hız ve 3 farklı sürüş modu ile çeşitlilik sağlıyor. DFSK Seres 3 modelinin başlangıç fiyatı 780 bin TL civarlarında bulunuyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Citroen, şehir içi ulaşım için tasarlanan 2 kişilik elektrikli aracını Türkiye'ye getirdi. Motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunulan 5.5 kWh'lık Citroen Ami, 50 kilometre azami hıza ve 70 kilometre menzile sahip. Citroen Ami, Türkiye'de 215 bin TL satış fiyatına sahip. Bu da aracın otomatik olarak Türkiye'de satılan en ucuz araba unvanını almasına neden oldu. Tasarımıyla adeta dört tekerlekli bir motosiklet olan Citroen Ami, Avrupa'da ise 6 bin Euro'ya satılıyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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