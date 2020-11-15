Türkiye'de tasarruf etme eğilimi hızlandı - Son Dakika

Türkiye'de tasarruf etme eğilimi hızlandı

15.11.2020 11:09
Türkiye'de tasarruf etme eğilimi hızlandı, System.String[]

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye'de tasarruf yapanların oranı yüzde 20,2'ye çıkarak 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, Türkiye'de tasarruf yapanların oranı yüzde 20,2'ye çıkarak 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ING Türkiye, Türkiye'de kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 14,3 olan tasarruf sahipliği oranı, üçüncü çeyrekte araştırma tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 20,2'ye ulaştı. Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranı da ikinci çeyreğe göre 8 puanlık artışla yüzde 63 oldu.

Tüm yaş grupları incelendiğinde ise tasarruf yapma gerekçeleri, "geleceğe yatırım", "çocuklarım için", "beklenmedik durumlara karşı güvence" olarak sıralandı. Araştırmada, tasarrufa yönelen genç ve çocuksuz bireylerin tasarrufa yönelmesindeki temel etken de pandemiye bağlı sağlık riskleri ile ekonomik gelişmelere duyarlılığın neden olduğu ihtiyati yaklaşım ile ilişkilendirildi.

Düzenli tasarruf yapmayanlar gelecek 3 ayı hedefliyor

Araştırma, sadece tasarruf yapanların değil, tasarruf yapmayı düşünen kişilerin sayısının arttığını da ortaya koydu.

Buna göre, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 37,5'e yükseldi. Bu kişilerden yüzde 16'sı tasarruf planını gelecek 3 ayda hayata geçirmeyi planladığını belirtti.

25-34 yaş grubu tasarrufa yöneldi

Yılın üçüncü çeyreğinde tasarrufa en fazla yönelen kesim, bir önceki çeyreğe göre 6 puan artışla yüzde 30 seviyesine ulaşan 25-34 yaş grubu oldu.

Çocuksuz bireylerde tasarruf etme durumu, ikinci çeyreğe göre 4 puanlık artışla yüzde 24'e, çocuklu bireylerde ise 7 puanlık artışla yüzde 18'e çıktı.

Sistem içi finansal ürünlerin payı yüzde 76 oldu

Hanehalkı finansal varlıklarının dağılımına göre, ilk çeyrekte yüzde 74'e geriledikten sonra ikinci çeyrekte hızla toparlanarak yeniden eski seviyelerine, yaklaşık yüzde 82 ile erişen sistem içi finansal ürünlerin payı, üçüncü çeyrekte bir kez daha azaldı ve yüzde 76 oldu. Bu durum, salgın koşullarında güven endişesinin belirgin olduğunu, belirsizlik algılarının sistem içi ve dışı finansal ürün tercihlerini şekillendirdiğini ortaya koydu.

Tasarruf araçlarında ilk sırayı yastık altı altın ve nakit aldı

Tasarruf sahiplerinin tercih ettiği tasarruf araçlarında ilk sırayı, yaklaşık yüzde 25 ile yastık altı altın ve nakit aldı. Bunu, yüzde 23 ile bireysel emeklilik fonları, yüzde 18 ile sistem içi altın ve yüzde 12 ile TL vadeli hesap izledi.

Dönemin koşullarına ve tercihlere göre sahiplik oranı değişen diğer tasarruf araçlarına kıyasla, "sistem içi altın", yani bankalardaki altın hesapları bu çeyrekte yüzde 18 ile tarihinin en yüksek sahiplik oranına ulaştı. Bu artışta, Türkiye'de aşina olunan ve güvenilir bir tasarruf aracı olarak kabul edilen altının, sistem içinde altın hesabı olarak daha yoğun tercih edilmesi etkili oldu. Kur ve enflasyonda artış beklentilerinden hareketle tasarruflarını koruma güdüsüyle hareket eden hanehalkı, sistem içi altın varlıklarını üçüncü çeyrekte artırdı.

"Ekonomik dönüşümün bir parçası olarak tasarrufu destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, tasarruf sahipliği oranındaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle dünya zor bir dönemden geçiyor ve bu durum, sağlığın yanı sıra ekonomik belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Tasarruf sahipliği oranının artması ve daha fazla bireyin tasarruf yapmayı düşünmesi de bunun önemli bir göstergesi. Biz de ülkemizdeki ekonomik dönüşümün bir parçası olarak tasarrufun desteklenmesi gerektiğine inanıyor, müşterilerimize tasarruf ederken kazanç sağlayabilecekleri ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmaya odaklanıyoruz. Bu anlamda son çeyrekte yükselişe geçen trendleri yakından takip ediyor ve günlük faiz kazancı sunan Turuncu Hesap gibi ürünlerimizle müşterilerimizin tasarruf etmelerine katkıda bulunuyoruz."

araştırma, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de tasarruf etme eğilimi hızlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sarhoş hemşire, doğum sırasında boğazına ventilatör tüpü sıkıştırdığı kadının ölümüne sebep oldu Silahlı kavga sırasında yoldan geçen genç, ayağından vuruldu Fiyatı otomobillerle yarışır: Nadir görülen 'Molukan kakadu' papağanı 40 bin liraya satılıyor Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanacak! Bugün yapılacak yarışı tam 2 milyar kişi izleyecek         
10:15
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı DEAŞ'lı teröristler Ankara'da keşif yaparken yakalandı! Evlerinden Avusturya'yı kana bulayan saldırının görüntüleri çıktı         
09:03
Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi Hastane bahçesinde eşini yere yatırıp darbeden saldırgana takipsizlik kararı verildi         
08:27
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 11:14:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de tasarruf etme eğilimi hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei