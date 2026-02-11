Türkiye'de Yalnız Yaşayanların Artışı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'de Yalnız Yaşayanların Artışı

11.02.2026 11:12
2025'te tek kişilik hane sayısı 5,5 milyon geçecek; İstanbul en yüksek yalnız yaşayan il oldu.

Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2025'te 5,5 milyonu geçerken yalnız yaşayanların başı çektiği il 981 bin 614 kişiyle İstanbul oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlendi.

Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken yalnız yaşayanların sayısı 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü, 2017'de 3 milyon 491 bin 148'i buldu. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2018'de 3 milyon 730 bin 505, 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkati çekici boyutlara ulaştı. Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Söz konusu yılda, tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

Tek başına yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Bu sayı, 2024'te 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a çıktı. Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı, 201 bin 781 artışla 5 milyon 523 bin 321'e yükseldi. Böylece son 10 yılda (2016-2025 döneminde) yalnız yaşayanların sayısı, yüzde 66,5 artış gösterdi.

Yalnızlar büyükşehirlerde yaşıyor

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 981 bin 614'ü İstanbul'da, 400 bin 484'ü Ankara'da, 375 bin 380'i İzmir'de, 206 bin 905'i Antalya'da ve 192 bin 914'ü Bursa'da ikamet etti.

Bursa'yı ise 126 bin 624 ile Adana, 124 bin 682 ile Mersin, 123 bin 952 ile Konya, 123 bin 471 ile Balıkesir ve 112 bin 599 ile Kocaeli izledi.

Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı, 2 milyon 768 bin 625 olurken bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı.

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 6 bin 128 ile Bayburt, 7 bin 157 ile Ardahan ve 8 bin 274 ile Hakkari oldu.

TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı sayısı ve değişimi (2016-2025) şöyle:

YıllarTek kişilik hane halkıDeğişim
20163.316.894203.398
20173.491.148174.254
20183.730.505239.357
20194.062.576332.071
20204.404.997342.421
20214.781.600376.603
20225.067.331285.731
20235.192.825125.494
20245.321.540128.715
20255.523.321201.781

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

