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Türkiye'deki Arap derneklerinden yangın bölgesine destek - Son Dakika

Türkiye'deki Arap derneklerinden yangın bölgesine destek

04.08.2021 20:12
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Türkiye'de bulunan Arap dernekleri, orman yangınlarının yaşandığı bölgedeki çalışmalara destek için kampanya başlattı.

Türkiye'de bulunan Arap dernekleri, orman yangınlarının yaşandığı bölgedeki çalışmalara destek için kampanya başlattı.

Arap Topluluğu Birliği, Arap Teşkilatları Birliği, Arap Kadınlar Birliği, Arap Mühendisler Birliği, Suriye Türkmen Dernekler Birliği ile Suriyeli Engelliler Derneğinin de arasında yer aldığı birçok derneğin temsilcisi ile iş adamları, Süleymaniye'de Ensar Vakfı'nda bir araya geldi.

Toplantıda, bölgeye şimdiye kadar gönderilen gönüllü desteği ile ekipman ve tıbbi malzemelere ek olarak kapsamlı destek kampanyası başlatılması kararı alındı.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Muhammet Zekioğlu, AA muhabirine, yangının başında organize olarak bir grup gönüllü genci bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Zekioğlu, Türkiye için dua ettiklerini ve yardımlara daha kapsamlı şekilde devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Durum için üzüldük. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. İlk etapta Arap İzci Birliği bölgeye giderek desteğe başladı. 2 otobüs dolusu gencimiz orada. Beyaz Ay Derneğimiz de ekiplere destek veriyor. Aynı şekilde Filistinli derneklerimiz de gıda dağıtımı yapıyor. Kızılay, AFAD gibi kurumlarla iletişim halindeyiz. Bugün bize ihtiyaç listesi gönderdiler. Kafa lambası, jeneratör, yangına dayanıklı elbise, ayakkabı gibi ihtiyaçlar var. Hemen kampanyaya başlayıp acil bir şekilde bölgeye göndereceğiz. İlerleyen zamanlarda ormanlarımız için fidan bağışı yapılacak. Arap dernekleri olarak 100 bin fidan sözü verdiler. Biz de Allah'ın izniyle fidan bağışı sayısını iki katına çıkaracağız."

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

"Arap topluluğundan ziraat ve orman mühendisleriyle doktorlar, bölgeye destek vermeye devam ederken sayıları artırılacak. Ormanların tekrar yeşillendirilmesi için kapsamlı fidan kampanyası bağışı başlatılacak. AFAD'tan alınan ihtiyaç listesine göre temin edilecek malzemeler en yakın zamanda bölgeye götürülecek. Yangından zarar gören aileler için destek malzemeleri gönderilecek. Yangınla mücadelede gerekli tıbbi malzeme ile yanmaz eldiven, elbise ve ayakkabı gibi malzemeler temin edilerek bölgeye gönderilecek. Kan bağışı kampanyası düzenlenecek. Kermes düzenlenerek geliri yangın bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek."

Türkiye'deki Arap derneklerinden yangın bölgesine destek
Türkiye'deki Arap derneklerinden yangın bölgesine destek
Türkiye'deki Arap derneklerinden yangın bölgesine destek

Ensar Vakfı, Türkiye, Yangın, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki Arap derneklerinden yangın bölgesine destek - Son Dakika


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