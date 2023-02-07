Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor

07.02.2023 10:09

Kahramanmaraş'ta medyana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7'lik deprem için ekipler canla başla çalışmaya devam ederken büyük felaket dünya gündeminde de geniş yankı uyandırdı. Depremi gündemine taşıyan BBC, "Türkiye'de ekipler gece boyunca çalıştı" ifadelerini kullanırken El-Cezire ise, arama kurtarma çalışmalarına dünyanın yardım edeceğini belirtti. Depremde yaşamını yitiren vatandaşların sayısının 3 bine yaklaştığını belirten Reuters de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini yazdı.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem dünya basınında da kendisine geniş bir şekilde yer buldu.

"3 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Reuters haberinde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını yazdı. Ayrıca haberde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de vurgulanırken, AFAD'ın deprem ile ilgili verdiği bilgileri paylaştı.

Türkiye'deki büyük felaket dünya basınının manşetlerinde: Arama çalışmaları sürüyor

"İNSANLAR UYKUDA DEPREME YAKALANDI"

EL-Cezire ise Türkiye ve Suriye'de olan depremlere dikkat çekti. Haberde Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 381 olarak açıklarken, Suriye'de ise bu sayının 1444 olduğu yazıldı. Ayrıca haberde insanların uykuda depreme yakalandığı ve birçok artçı sarsıntının olduğu yazıldı.

Türkiye'deki büyük felaket dünya basınının manşetlerinde: Arama çalışmaları sürüyor

"EKİPLER GECE BOYUNCA ÇALIŞTI"

BBC ise büyük depremi okuyucularına manşetten duyurmaya devam ederken, gece boyunca ekiplerin çalıştığına dikkat çekti. Ayrıca haberde dakika dakika olan gelişmelerde yer alıyor.

Türkiye'deki büyük felaket dünya basınının manşetlerinde: Arama çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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