"Türkiye'deki hane halkı büyüklüğü 2020 yılında 3,30 kişiye düştü" - Son Dakika

"Türkiye'deki hane halkı büyüklüğü 2020 yılında 3,30 kişiye düştü"

14.05.2021 20:26

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "15 Mayıs günü, 1994 yılından itibaren Uluslararası Aile Günü olarak kutlanıyor.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "15 Mayıs günü, 1994 yılından itibaren Uluslararası Aile Günü olarak kutlanıyor. Bu yılki teması 'Aileler ve Yeni Teknolojiler' olan günde, dikkat çekici istatistikler söz konusu. Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimini devam ettirerek 2020 yılında 3,30 kişiye düştü" dedi.

TÜİK İstatistiklerle Aile sonuçlarını değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimini devam ettirerek 2020 yılında 3,30 kişiye düştü. Tek kişilik hane halklarının oranı ise geçen seneye göre yüzde bir artış ile yüzde 17,9'a yükseldi. Toplam hane halklarının yüzde 9,7'sini ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşuyor. Hane halkının azalması gayrimenkul tercihlerini etkiliyor" diye konuştu.

"KENDİNE AİT KONUTTA OTURANLARIN ORANI YÜZDE 58,8"

Fertlerin yüzde 58,8'inin oturdukları konutun kendilerine ait olduğunu belirten Özelmacıklı, "Kiracıların oranında da artış devam etti ve oran yüzde 25,6 seviyesine yükseldi. Fertlere göre evlerde yaşanan en önemli sorun yüzde 39,3 ile izolasyon problemi. Bununla beraber yüzde 36,9 sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi nedenlerle sorun yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"KONUT VE KİRA HARCAMALARI EN FAZLA PAYA SAHİP"

Özelmacıklı, "Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,1 ile konut ve kira harcamaları aldı. 2020 yılında yapı kullanma izin belgesi verilen konutların toplam metrekaresi 63,2 milyon iken daire sayısı 547 bin 211 oldu. Buna göre konutlarda metrekare ortalaması 115 metrekare oldu" dedi.

"İLK DÖRT AYDA 776 BİN 330 SATIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Özelmacıklı, sözlerini şöyle tamamladı: "2021 yılının Ocak - Nisan arasındaki ilk dört aylık dönemde tüm gayrimenkul türlerinde 776 bin 330 satış gerçekleşti. Bu satışlardan elden edilen tapu harç geliri ise 5 milyar 694 milyon 613 bin 283 lira oldu".

(İHA)

Türkiye'deki hane halkı büyüklüğü 2020 yılında 3,30 kişiye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Mayıs, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'deki hane halkı büyüklüğü 2020 yılında 3,30 kişiye düştü' - Son Dakika Ekonomi


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