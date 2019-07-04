Son Dakika Haberleri: Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası

1 saat önce

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek sözde "eylem planı" imzalamasını, BM Cenevre Ofisi ve İsviçre makamları nezdinde protesto etti.

Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası, System.String[]
Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek sözde "eylem planı" imzalamasını, BM Cenevre Ofisi ve İsviçre makamları nezdinde protesto etti.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre Temsilcilik, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak "eylem planı"nın imzalanmasından duyduğu infiali aktardı.
Daimi Temsilcilik, sözlü protestosunun hemen ardından gerek BM Cenevre Ofisine gerekse de İsviçre makamlarına resmi protesto notası verdi.
Temsilcilik, her iki makama da gönderdiği protesto notasına, PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin"in Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığına ilişkin belgeyi de iliştirdi.
Pedersen'den de gizlediler
Daimi Temsilcilik ayrıca BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ofisiyle irtibata geçerek "eylem planı" imzalamasından haberdar olup olmadıklarını sordu.
Pedersen'in ofisinde çalışan yetkililer ise cumartesi gerçekleşen imza töreninden bilgileri olmadığını Türk diplomatlara iletti.
BM törenle anlaşma imzalamıştı
BM, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzalamıştı.
BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşmayla çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirilmişti.
BM raporuna göre, YPG/PKK, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



320 yayın kuruluşundan Washington Post'a protesto mektubu! Ayvalık'ta 1000 yıllık batıktan kalanlar büyük ilgi görüyor Kilosu 8 bin liraya satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye protesto notası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]