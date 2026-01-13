Türkiye'den Filistinli Ailelere Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'den Filistinli Ailelere Yardım

Türkiye\'den Filistinli Ailelere Yardım
13.01.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği, Filistinli ailelere gıda yardımı ve etkinlikler düzenledi.

Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği, Filistinli aile ve çocuklara yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Verenel Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 100 Filistinli aileye gıda yardımı ve yardım zarfları dağıtıldı. Etkinliğe 100 Filistinli çocuk da katıldı.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen programda çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve oyun alanları kuruldu.

Etkinliğe Mısırlı ve Filistinli basın mensupları, sosyal medya içerik üreticileri ve Türkiye'den gelen Verenel Derneği temsilcileri de iştirak etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni yılın ilk gününde 200 Filistinli aileyle yardımlaşma etkinliği gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, kısa süre sonra 100 aileye yönelik yeni bir destek programını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Filistin halkının yanında olmayı yalnızca sözle değil, somut insani faaliyetlerle gösterdiklerini vurgulayan Şen, bu tür programların artarak devam edeceğini, yaklaşan Ramazan ayında da Gazze halkına yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirtti.

Şen, etkinliğin Verenel Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildiğini ifade ederek, Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının Filistin halkının onuruyla ayakta kalması ve Gazze'ye dönüş umutlarının korunması için insani yardımlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Büyükelçi Şen, Mısır makamlarının Kahire ve Ariş'te Türk kurum ve kuruluşlarının yardımlarını ulaştırmasına sağladığı kolaylıkların önemli olduğunu belirterek, Mısır devletinin Filistinlilere kucak açmasının ve insani yardımların ulaştırılmasına verdiği desteğin değerli olduğunu vurguladı.

Program boyunca Büyükelçi Şen, Filistinli aileler ve çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kaynak: AA

Salih Mutlu Şen, Sivil Toplum, Dış Politika, Türkiye, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Filistinli Ailelere Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:46:15. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Filistinli Ailelere Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.