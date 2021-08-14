Türkiye'den göçe salınan kelaynak, İsrail'de görüntülendi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinden 8 Temmuz'da göç yollarını unutmaması için doğaya salınan nesli tehlike altındaki 15 kelaynaktan 1'inin, 33 gün sonra İsrail'e ulaştığı ortaya çıktı. Kelaynak, İsrail'de Mısır sınırına yakın bölgede beslenirken İsrailli kuş gözlemcisi tarafından görüntülendi.

Türkiye'de sadece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonunda 1977 yılından bu yana üretilerek koruma altında tutulan kelaynak kuşlarının sayısı bu yıl 325'e ulaştı. Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan 15'i, göç yolunu unutmamaları ve göç yolunun izlenmesi amacıyla geçen 8 Temmuz'da doğaya bırakıldı. 15 yavrudan birinin göçe salındıktan 33 gün sonra ilk defa İsrail'e kadar ulaştığı ortaya çıktı. Kelaynak geçen çarşamba günü İsrailli kuş gözlemcisi tarafından beslenirken görüntülendi. Kuş gözlemcisi, kuşun ayağındaki halkada bulunan ülke kodu ve seri numarasından kuşun Türkiye'den uçtuğunu belirleyip, sistem üzerinden Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve kuş gözlemcilerini bilgilendirdi.

2013 YILINDA GERİ DÖNEN OLMADI

2013 yılında göçe salınan 26 kelaynak, Lübnan ve Ürdün'de avcılar tarafından katledilmiş ve geri dönen olmamıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kuş gözlemcileri ve Birecikliler, 2013 yılından bu yana ilk defa 8 Temmuz'da göçe bırakılan kelaynakların 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geri dönmelerini heyecanla bekliyor. Kelaynak kuşları Türkiye'de ve dünyada soyu tehdit altında. Dünyadaki son iki popülasyonundan biri Kuzeybatı Afrika'da Fas'ta, diğeri ise Türkiye'de ve çok küçük bir grup olarak Suriye'de bulunuyor. Türkiye popülasyonu geçmişte tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşarken, günümüzde sadece Fırat Nehri kıyısında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kurulan istasyonda yaşıyor. Ortalama ömürleri 25-30 yıl olan kelaynaklar yılda bir defa ve 1-3 yumurta yaparken, kuluçka süreleri 4 hafta olarak biliniyor.