Ekonomi

Türkiye'den Helal Turizm Tanıtımı Kazakistan'da

20.01.2026 10:28
Türkiye, Kazakistan'da helal turizm konseptiyle 300'den fazla acente ile bir araya geldi.

Bera Alanya Otel'in de içerisinde yer aldığı Türkiye'den muhafazakar konseptli beş farklı otel, Kazakistan'da 300'ü aşkın turizm acentesiyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da gerçekleştirilen kapsamlı tanıtım ve iş geliştirme toplantılarında, Türkiye'nin helal turizm alanındaki güçlü konumu sektör profesyonelleriyle paylaşıldı.

Türkiye'den helal turizm konseptine sahip beş farklı otelin temsilcilerinin katıldığı organizasyonlar, Kazakistan'ın önemli turizm merkezlerinden Almatı ve başkent Astana'da düzenlendi.

Toplantılarda muhafazakar konseptli tatil tesislerinin, aile ve kadın misafir odaklı hizmet anlayışı, güvenli ve konforlu tatil beklentilerine uygun altyapıları ile Türkiye'nin helal turizmde ulaştığı seviye ele alındı.

Türkiye'yi temsilen organizasyonlarda yer alan oteller arasında bulunan Bera Alanya Otel, helal turizm alanındaki 20 yıllık deneyimiyle dikkati çekti.

Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, Almatı'da yaklaşık 150 turizm acentesine hitap etti. Toplantıların ikinci durağı Astana'da ise 150'ye yakın acenta temsilcisinin katıldığı organizasyonda, Türkiye'nin helal turizmde ulaştığı seviye ve "güvenilir destinasyon" algısı ön plana çıktı.

Toplantılarda ayrıca Kazakistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısındaki istikrarlı artışa işaret edildi. Görüşmelerde, vizesiz seyahat imkanı, kısa uçuş süreleri ve Türkiye'nin dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin, Kazak misafirlerin Türkiye'yi tercih etmesinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Kış sezonunun da ele alındığı görüşmelerde, Kazakistan pazarının yalnızca yaz aylarında değil, kış döneminde de Türkiye için önemli bir potansiyel taşıdığı vurgulandı.

"Pazarda aile odaklı ve yüksek standartlı tatil deneyimi sunan güçlü bir marka olarak konumlanıyoruz"

Açıklamada toplantılardaki konuşmasına yer verilen Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz, helal turizmin yalnızca bir konaklama konsepti değil, bütüncül bir misafir deneyimi sunduğunu vurguladı.

Cengiz, helal turizmde misafirlerin beklentisinin yalnızca sunulan hizmetlerle sınırlı olmadığını, kendilerini rahat, güvende ve ait hissedebilecekleri bir tatil ortamı aradıklarını belirterek, "Bera Alanya Otel olarak, yıllar içinde edindiğimiz tecrübeyle bu anlayışı merkeze alan bir tatil yaklaşımı benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazak misafirlerin Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Cengiz, "Kültürel yakınlık, ulaşım kolaylığı ve Türkiye'nin sunduğu güvenli tatil ortamı bu ilgiyi güçlendiriyor. Biz de bu pazarda, aile odaklı ve yüksek standartlı bir tatil deneyimi sunan güçlü bir marka olarak konumlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, ailelerin yılın farklı dönemlerinde güvenle tatil yapabileceği tesislere olan ilgisinin de giderek arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye bu anlamda güçlü bir alternatif sunuyor. Gerçekleştirilen bu temasların, Kazakistan pazarında 2025'e kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 2026'da 1 milyonun üzerinde Kazak turistin ülkemizi ziyaret etmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

