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Türkiye'den iklim kriziyle mücadele için önemli adım - Son Dakika

Türkiye'den iklim kriziyle mücadele için önemli adım

22.09.2021 15:11
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Türkiye, New York'ta başlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk gününde Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'de onaya sunacağını açıklamasıyla, küresel iklim krizi mücadelesi için önemli bir adım attı.

Türkiye, Paris Anlaşması'nı 2016 yılında imzalamış ancak onaylamamıştı. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme alınacak olan anlaşmanın milletvekillerine sunulup kabul edilmesiyle, karar UNFCCC (BM İklimDeğişikliği Çerçeve Sözleşmesi) Sekretaryasına iletilecek ve böylece Türkiye resmen anlaşmaya taraf olacak.

Paris anlaşmasının hedefi, 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması doğrultusunda ülkelerin ortak çalışmasını sağlamak ve iklimi değiştirmeyen bir dünya inşa etmek. Türkiye, dün açıkladığı Meclis gündemine alma kararıyla, yeni dünya düzeninin inşası için küresel işbirliğine katılma şansını yakalıyor. İklim kriziyle mücadele daha adil, daha temiz, daha refah içinde bir toplum ve sağlıklı bir gezegen için ülkelerin önünde bir fırsat olarak duruyor.

Türkiye ne zaman ve ne kadar sera gazı azaltım taahhüdünde bulunacağına Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde karar verebilir. Paris Anlaşması'nın bir yaptırım uygulama ya da belli bir emisyon azaltım seviyesini zorunlu tutma gibi bir mekanizması yok. Ancak 1,5 derece hedefini tutturmak için emisyonların azaltılması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Birleşmiş Milletler Sentez raporuna göre, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefine ulaşmak için ülkelerin iklim çabalarını acilen iki katına çıkarması gerekiyor.

48 sivil toplum kuruluşu, Change.org'da Paris İklim Anlaşmasının onaylanması için bir imza kampanyası başlatmıştı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI MECLİS'E GELİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine karşı mücadelenin önemine değinerek, "Paris İklim Anlaşması'nı önümüzdeki ay Meclis onayına sunmayı planlıyoruz" dedi. Erdoğan, "Tabiata en büyük zararı kim verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dünya mülteci krizine çözüm bulamadı. İklim krizinden kaynaklı göçle nasıl mücadele edecek?" diye sordu ve ekledi:

"Dünya beşten büyüktür tespitini iklim değişikliği konusuna da uyarlıyorum. Tabiata en büyük zararı kim verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır."

Afganistan'dan yeni bir göç akını ihtimaliyle karşı karşıya olunduğunu da belirten Erdoğan, "Artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz var" dedi

Türkiye'den iklim kriziyle mücadele için önemli adım

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye'den iklim kriziyle mücadele için önemli adım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den iklim kriziyle mücadele için önemli adım - Son Dakika
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