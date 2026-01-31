Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" denildi.