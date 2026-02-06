Türkiye'den Pakistan'a Terör Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı esnasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler nedeniyle Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün Cuma namazı sırasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.